Am Freitag startet das Festival Rock am Ring 2023 in der Eifel. Doch schon am Vortag haben sich tausende Musikfans auf den Weg zum Nürburgring gemacht.

Der Run auf die Eifel hat begonnen: Seit Donnerstagmorgen füllen sich die Campingplätze rund um das Festival-Gelände. Bei warmen Temperaturen und Sonnenschein sind bereits tausende Fans in der Eifel eingetroffen. Laut Polizei ist die Lage auf den Straßen aber relativ entspannt.

Polizei: Ruhiger Anreiseverkehr zu Rock am Ring

Die Polizei ging schon im Vorfeld davon aus, dass der Anreiseverkehr ruhiger abläuft als im vergangenen Jahr. Der Grund ist, dass laut Veranstalter 20.000 Tickets weniger als 2022 verkauft wurden. Das bedeute auch mehrere tausend Fahrzeuge weniger auf den Zufahrtswegen zum Ring, so die Polizei. Wie in jedem Jahr werde man die Rock-Fans bei der Anreise wieder stichprobenartig auf Drogen, Waffen und Mängel an den Autos kontrollieren.

Die Polizei ruft Anreisende auf, neue Verkehrsschilder, Umleitungen und die Anweisungen der Ordner zu beachten. Ein weiterer Anreiseansturm wird laut Polizei voraussichtlich für Freitag erwartet, weil dann auch viele Fans mit Tagestickets kommen werden.

Die allerersten Fans waren bereits am Mittwoch angereist, um sich die besten Plätze auf den Campingplätzen zu sichern. Bevor die Konzerte am Freitag unter anderem mit Auftritten der Foo Fighters, Limp Bizkit, Rise Against oder Apache 207 starten, ist Einstimmen auf den Zeltplätzen mit Aufbau, Getränken, Grillen und Spielen angesagt.

Wettervorhersage für Rock am Ring 2023: Sonne satt

Anders als in den vergangenen Jahren, könnte es für die Rockfans am Ring ein Wochenende ohne Stürme, Platzregen oder sonstige Wetterkapriolen werden. Angekündigt sind für ganz Rheinland-Pfalz Temperaturen von bis zu 27 Grad und Sonne satt. In der Eifel klettern die Temperaturen laut dem aktuellen Wettertrend zwar nicht ganz so weit nach oben, aber 22 Grad sind für Rock am Ring drin.

In der Vergangenheit hatte das Festival mit Schlamm und Unwettern Schlagzeilen gemacht, 2016 wurden Dutzende Menschen verletzt und das Festival abgebrochen. Doch die Vorhersage lässt für dieses Jahr auf Besseres hoffen.

DRK im Großeinsatz - Warnung vor Sonne und zuviel Alkohol

Das DRK ist am Rock am Ring-Wochenende mit rund 1.000 Einsatzkräften unterwegs. Und die sind gut beschäftigt. "Jetzt haben wir ein bisschen weniger Zuschauer da, aber es gab mal Spitzenzeiten, da hatten wir 10.000 Versorgungen in den Sanitätsstellen gehabt", sagte Armin Link, der Leiter des DRK am Nürburgring. "Sonnenschutz ist das O und A. Viel, viel trinken, auch mal was Nicht-Alkoholisches" - so Links Empfehlung an die Feiernden. Dieses Jahr rechne er mit 500 bis 700 Einsätzen im Rettungsdienst und etwa 7.000 Menschen in den Sanitätsstellen. "Das kommt auf die Lage, das Wetter an und auch wie die Leute sich dann wettermäßig verhalten."