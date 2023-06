Rock am Ring 2023: Heute großes Finale mit den Toten Hosen

Weiterhin beste Stimmung und tolle Bedingungen: Das Musikfestival Rock am Ring geht noch bis zum späten Abend - auch die Toten Hosen spielen noch.

Die Fans mobilisieren nochmal ihre letzten Kräfte für den Endspurt. Bis in die Nacht werden sie die letzte Runde von Rock am Ring in diesem Jahr feiern. Für viele wird der Höhepunkt das Konzert der Toten Hosen am Abend sein. Mit dem Überraschungsauftritt im vergangenen Jahr bei den Dunots ist es der der zehnte Auftritt der Band bei Rock am Ring.

Einige Fans der Toten Hosen strömten bereits am Sonntagmittag zur Bühne. SWR

Die deutsche Punkrockband tritt als letzter Act auf der Hauptbühne auf. Auf den anderen beiden Bühnen schließen die britische Band Bring Me the Horizon und der deutsche Sänger Thees Uhlmann das Festival ab. Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler stehen oder standen in diesem Jahr auf den Bühnen des Festivals an der Eifel-Rennstrecke.

Das brachte der Samstag

Die Rock am Ring-Fans erlebten am Samstag ihren zweiten Festivaltag mit weiteren großen Bands. Los ging es um 13.30 Uhr mit Cleopatrick, einem kanadischen Rockduo. Allerdings gab es auf der Hauptbühne - der Utopia Stage - erneut Tonprobleme. Diesmal traf es die deutsche Indie-Pop-Band Blond. Am Freitagabend waren drei Bands betroffen. In zwei Fällen habe es technische Probleme beim Equipment der Bands gegeben, teilte der Veranstalter mit. Beim Auftritt von Limp Bizkit habe eine andere Band einen mehrminütigen Stromausfall verursacht, weil sie sich während des Auftritts unerlaubt in den Transformer der amerikanischen Nu-Metal-Band eingesteckt habe.

Am Samstagabend traten unter anderen die US-Rockbands Papa Roach und Kings of Leon auf. Ab 0.25 Uhr bildete Evanescence dann das Late Night Special.

Für ein emotionales Highlight sorgte am Samstag ein Besucher, der seiner Freundin im Kreis von Freunden einen Heiratsantrag gemacht hat. (Spoileralarm: Sie hat Ja gesagt.)

Festival verläuft weitgehend friedlich

Aus Sicht der Polizei und der Rettungskräfte verläuft das Festival weiterhin ohne große Zwischenfälle. Laut Polizei gab es keine größeren Vorkommnisse. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet in diesem Jahr bislang weniger Einsätze als im Vorjahr. Demnach gab es 1.800 Einsätze an den DRK-Versorgungstellen – vor allem wegen Sonnenbrand und Kreislaufkollaps. Zudem wurden 280 Einsätze im Rettungsdienst und drei Hubschrauberflüge gezählt - so der Stand am frühen Samstagabend. Insgesamt sei das Rock-am-Ring-Publikum in diesem Jahr sehr besonnen, so ein DRK-Sprecher.

Alle Highlights zu Rock am Ring 2023

"Laut unserer Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren."

Steffi Kim, Pressesprecherin von Rock am Ring.

Am Freitagmittag hatte die Band Flogging Molly aus Los Angeles das Musikfestival eröffnet. Ihr Stil? Irgendwas zwischen irischem Folk und Punkmusik. Höhepunkt des ersten Festivaltages waren die Foo Fighters, die als letzter Act des Abends auf der Utopia Stage auftraten. Zuletzt war die Band 2018 bei Rock am Ring. Die US-Rocker gelten mit elf Grammys und über 30 Millionen verkauften Platten als eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit.

Überraschung auf der Hauptbühne: "Olaf der Flipper"

Als Überraschungsgast stand am Freitagnachmittag plötzlich Olaf von der ehemaligen Schlager-Band "Die Flippers" auf der Hauptbühne am Ring. Obwohl die Fans vor allem für Rock und Rap zum Festival gekommen waren, feierten sie zu den Schlager-Hits "Lotusblume" sowie "Wir sagen Dankeschön" und sangen laut mit. Und als Late Night Special kam Apache 207. Der Rapper ist in Ludwigshafen aufgewachsen. Demnächst soll sein neues Album "Gartenstadt" erscheinen, das eine Hommage an seinen Ludwigshafener Stadtteil sein soll, der nämlich genauso heißt: Gartenstadt.

Weniger Festival-Fans und weniger Fahrzeuge

Die Polizei ging schon im Vorfeld davon aus, dass der Anreiseverkehr ruhiger abläuft als im vergangenen Jahr. Der Grund ist, dass laut Veranstalter 20.000 Tickets weniger als 2022 verkauft wurden. Das bedeute auch mehrere tausend Fahrzeuge weniger auf den Zufahrtswegen zum Ring, so die Polizei.

Wettervorhersage für Rock am Ring 2023: Viel Sonne

Anders als in den vergangenen Jahren ist es bislang ein Wochenende ganz ohne Stürme, Platzregen oder sonstige Wetterkapriolen. Angekündigt sind für ganz Rheinland-Pfalz Temperaturen von bis zu 26/27 Grad und Sonne satt. "Laut unseren Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren", sagte Steffi Kim, Pressesprecherin von Rock am Ring. In der Eifel klettern die Temperaturen zwar nicht ganz so weit nach oben, aber es ist durchgehend trocken.

In der Vergangenheit hatte das Festival mit Schlamm und Unwettern Schlagzeilen gemacht. 2016 wurden Dutzende Menschen verletzt und das Festival abgebrochen.