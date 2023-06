Rock am Ring 2023: Kings of Leon und Evanescence am Samstag

In der Eifel hat das Festival Rock am Ring begonnen. Nach Angaben des Veranstalters werden in diesem Jahr insgesamt etwa 70.000 Fans am Nürburgring erwartet.

Es wird wieder gerockt am Ring! Bis Sonntag stehen mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen bei Rock am Ring: neben den Foo Fighters und Apache 207 auch Limp Bizkit, Die Toten Hosen und Kings of Leon.

Das bringt der Samstag

Die Rock am Ring-Fans erleben am Samstag ihren zweiten Festivaltag mit weiteren großen Headlinern. Es geht also mit viel Sonnenschein und viel Musik weiter. Los geht es ab 13.30 Uhr auf dem Gelände mit Cleopatrick, einem kanadischen Rockduo.

An Abend treten die US-Rockbands Papa Roach und Kings of Leon auf. Ab 0.25 Uhr bildet Evanescence das Late Night Special.

Festival verläuft weitgehend friedlich

Aus Sicht der Polizei und der Rettungskräfte verläuft das Festival bislang weitgehend friedlich und ohne Probleme. Laut Polizei gab es bislang keine größeren Vorkommnisse. Auch das Deutsche Rote Kreuz spricht von einem bislang unproblematischen Festival-Verlauf. Die Fans seien den Einsatzkräften gegenüber freundlich. Medizinisch gesehen sei das größte Problem nicht der Alkohol – sondern Sonnenbrand und Dehydrierung, weil viele laut DRK vergessen, genug Wasser zu trinken.

Am Freitagmittag hat Flogging Molly aus Los Angeles das Musikfestival eröffnet. Ihr Stil? Irgendwas zwischen irischem Folk und Punkmusik. Höhepunkt des ersten Festivaltages waren die Foo Fighters, die als letzter Act des Abends auf der Utopia Stage aufgetreten sind. Zuletzt war die Band 2018 bei Rock am Ring. Die US-Rocker gelten mit elf Grammys und über 30 Millionen verkauften Platten als eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit.

Als Überraschungsgast stand am Freitagnachmittag plötzlich Olaf von der ehemaligen Schlager-Band "Die Flippers" auf der Hauptbühne am Ring. Obwohl die Fans vor allem für Rock und Rap zum Festival gekommen waren, feierten sie zu den Schlager-Hits "Lotusblume" sowie "Wir sagen Dankeschön" und sangen laut mit. Und als Late Night Special kam Apache 207. Der Rapper ist in Ludwigshafen aufgewachsen. Demnächst soll sein neues Album "Gartenstadt" erscheinen, das eine Hommage an seinen Ludwigshafener Stadtteil sein soll, der nämlich genauso heißt: Gartenstadt.

Seit Mittwoch sind schon zehntausende Menschen zum Nürburgring in der Eifel angereist. Seither füllen sich auch die Campingplätze rund um das Festival-Gelände. Nach Angaben der Polizei verlief der Anreiseverkehr bislang problemlos.

Auch am Freitagmorgen, am ersten Festivaltag, war es auf den Straßen um das Festivalgelände ruhig. "Es ist absolut gar nichts los auf den Straßen", sagte am späten Vormittag ein Sprecher der Polizeiwache am Nürburgring. "Jetzt kommt es darauf an, ob die Musikfans mit den Tagestickets alle auf einmal kommen, dann könnte es Staus geben."

Weniger Festival-Fans und weniger Fahrzeuge

Die Polizei ging schon im Vorfeld davon aus, dass der Anreiseverkehr ruhiger abläuft als im vergangenen Jahr. Der Grund ist, dass laut Veranstalter 20.000 Tickets weniger als 2022 verkauft wurden. Das bedeute auch mehrere tausend Fahrzeuge weniger auf den Zufahrtswegen zum Ring, so die Polizei.

Wie in jedem Jahr werde man die Rock-Fans bei der Anreise wieder stichprobenartig auf Drogen, Waffen und Mängel an den Autos kontrollieren. Die Polizei ruft Anreisende auf, neue Verkehrsschilder, Umleitungen und die Anweisungen der Ordner zu beachten.

Wettervorhersage für Rock am Ring 2023: Viel Sonne

Anders als in den vergangenen Jahren könnte es für die Rockfans am Ring ein Wochenende ohne Stürme, Platzregen oder sonstige Wetterkapriolen werden. Angekündigt sind für ganz Rheinland-Pfalz Temperaturen von bis zu 26/27 Grad und Sonne satt. In der Eifel klettern die Temperaturen laut dem aktuellen Wettertrend zwar nicht ganz so weit nach oben, aber 22 Grad sind für Rock am Ring drin.

In der Vergangenheit hatte das Festival mit Schlamm und Unwettern Schlagzeilen gemacht. 2016 wurden Dutzende Menschen verletzt und das Festival abgebrochen. Doch die Vorhersage lässt für dieses Jahr auf Besseres hoffen.

DRK im Großeinsatz: Warnung vor Sonne und zu viel Alkohol

Das DRK ist am Rock am Ring-Wochenende mit rund 1.000 Einsatzkräften unterwegs. Und werden voraussichtlich gut beschäftigt sein. "Jetzt haben wir ein bisschen weniger Zuschauer da, aber es gab mal Spitzenzeiten, da hatten wir 10.000 Versorgungen in den Sanitätsstellen gehabt", sagte Armin Link, der Leiter des DRK am Nürburgring. "Sonnenschutz ist das O und A. Viel, viel trinken, auch mal was Nicht-Alkoholisches" - so Links Empfehlung an die Feiernden. Dieses Jahr rechne er mit 500 bis 700 Einsätzen im Rettungsdienst und etwa 7.000 Menschen in den Sanitätsstellen. "Das kommt auf die Lage, das Wetter an und auch wie die Leute sich dann wettermäßig verhalten."