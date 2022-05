Was darf ich auf keinen Fall vergessen, wann geht's los und wie komme ich am besten hin? Manche Festival-Fans sind durch Corona vielleicht aus der Übung - und nicht alles ist wie immer.

Das traditionsreiche Rockfestival am Nürburgring ist zurück und rockt vom 3. bis 5. Juni den Nürburgring mit einem beeindruckenden Line-up. Dabei unter vielen anderen Casper, Greenday, Jan Delay, Måneskin, Volbeat, Muse oder The Offspring. Hauptanreisetag ist wie gewohnt ein Tag davor, also am 2. Juni.

Hin zum Festivalgelände

Runter von der Autobahn und dann: Navi aus! Das rät SWR-Reporter Christian Giese-Kessler, der selbst seit vielen Jahren privat bei Rock am Ring unterwegs ist und Erfahrungen gesammelt hat. "Mit Navi ist man da einfach völlig aufgeschmissen." Vor Ort am besten nur noch der örtlichen Beschilderung und den Hinweisen des Festival-Teams folgen. So kommt man auch zu einem Parkplatz, auf dem tatsächlich noch Platz ist. Von allen Tagesparkplätzen aus gibt es Shuttle-Busse zum Festivalgelände.

Apropos Shuttle-Bus: Wer nur für einen Tag zum Festival kommt, hat ein großes Angebot von diesen Abfahrtspunkten aus:

Bahnhof Köln Messe/Deutz

Hauptbahnhof Bonn

Flughafen Köln/Bonn

Koblenz Busbahnhof, Neversstraße 8 - hier geht es zeitweise im Halbstundentakt Richtung Rock am Ring

Corona-Regeln - was gilt denn jetzt?

Corona - stimmt, da war doch was. Der RaR-Veranstalter verweist auf die offiziellen, aktuell gültigen Corona-Regeln - also die des Landes Rheinland-Pfalz. Demnach gehört die Maskenpflicht derzeit der Vergangenheit an. Ausnahme: Bus- und Bahnverkehr. Das heißt also, wer nicht im eigenen Auto anreist, muss zum Beispiel in den Shuttle-Bussen eine Maske tragen. Kontaktbeschränkungen bestehen ansonsten nicht mehr.

Das Wetter in der Eifel - eine eigene Klasse

Rock am Ring und das Wetter sind eine Geschichte für sich: "Man kann um 14 Uhr bei 35 Grad auf dem Asphalt dahin schmelzen, um 17 Uhr im Gewitter patschnass werden und ab 19 Uhr frieren, weil in der Eifel auch im Juni abends und nachts die Temperaturen unter zehn Grad liegen können", sagt Giese-Kessler und rät: Einfach für jedes Wetter gerüstet sein - mit Gummistiefeln genauso wie mit Sonnenhut und Sonnencreme.

Was mit aufs Festivalgelände darf - jedes Jahr ein bisschen anders

"Wer denkt, er ist ein alter Festival-Hase und weiß deshalb genau wie der Hase läuft, der merkt schnell: So läuft es nicht", sagt SWR-Reporter Giese-Kessler. Lange waren zum Beispiel die mit einem Schwung durch die Luft aufgepusteten Sitzsäcke erlaubt. Bis die Regeln geändert wurden. "Da hatte ich also Stunden angestanden, um das Ding dann nicht mit reinnehmen zu dürfen. Seitdem lese ich jedes Jahr die aktuellen Regeln ganz genau." In diesem Jahr dürfen laut Veranstalter zum Beispiel überhaupt keine Sitzgelegenheiten mit aufs Festivalgelände.

Was bei Rock am Ring 2022 auch nicht mit rein darf: Jede Art von Getränk, egal wie klein. Einzig leere Faltflaschen mit maximal einem Liter Füllmenge dürfen mitgenommen werden. Die können auf dem Gelände an den Wasserstellen kostenlos aufgefüllt werden. Daneben müssen viele andere Dinge draußen bleiben, natürlich jegleich Art von gefährlichen Gegenständen aber auch Kameras, Selfie-Sticks und Regenschirme: Am besten also die offizielle Liste zweimal lesen.

Die zwei absoluten No-gos bei Rock am Ring

Crowd-Surfen und Bengalos sind absolute Tabus, so wie jede andere Gefährdung auch. Wer sich nicht daran hält, muss gehen, bekommt nichts erstattet und darf auch nicht wieder aufs Gelände.

Auf der Packliste fürs Camping ganz oben

Panzertape - Flickt Risse im Zelt, fixiert abgerissene Schuhsohlen und rettet Festivalbesucher in fast jeder aussichtslosen Situation.

Klopapier - Dixie-Klos sind schon ohnehin nicht vergnügungssteuerpflichtig, da muss man nicht noch ohne Toilettenpapier dastehen.

Taschenlampe (old school oder im Handy) - Über Zeltleinen stolpern macht nachts wenig Spaß und auf dem Dixie-Klo brennt nachts kein Licht. Was vielleicht auch kein Nachteil ist.

Wäscheklammern - Hängend trocknet einfach alles besser.

Blasenpflaster - Nach drei Jahren Tanzpause bestimmt noch wichtiger als früher.

Desinfektionsmittel - Steril ist es auf keinem Festivalgelände. Darf in kleiner Menge auch mit aufs Festivalgelände.

Papiere - Wie bei jeder anderen Reise: Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte.

Ein Muss für alle Festivalgänger: Geduld

Schneller, schneller am schnellsten - das gilt immer an der Rennstrecke, nicht aber wenn Festivalzeit ist. Dann braucht man viel Zeit und Geduld, vor allem, wenn man ganz vorne mit dabei sein möchte. "Rock am Ring hat die Besonderheit, dass die Hauptbühne in drei Bereiche eingeteilt ist. Wer im mittleren Bereich oder im Frontstage-Bereich mit rocken will, der muss so zwei bis drei Stunden Warteschlange einkalkulieren, vor allem bei den Mainacts", warnt Giese-Kessler.

Line-up bei Rock am Ring startet früher

Früher ging es immer am Freitag um 14 Uhr mit der ersten Band los. Wer dieses Jahr um 14 Uhr am Start ist, kommt zu spät und verpasst einen Teil des Donots-Auftritts. Los geht's nämlich schon um 13:40 Uhr.

Sicher nach Hause vom Festival

Manchmal regnet es in Strömen, das Bier fließt auf jeden Fall grundsätzlich immer in Strömen bei Rock am Ring. "Am Sonntag also langsam an die Abfahrt am Montag denken - einer muss eben am nächsten Tag fahrtüchtig sein", so Giese-Kessler.

Besser haben es die, die mit einem Shuttle-Bus nach Hause fahren können. Abfahrt ist am 6. Juni vom Busbahnhof Nürburgring aus.