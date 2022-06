Nach der Corona-Zwangspause hat am Freitagmittag das legendäre Festival "Rock am Ring" seine Tore auf dem Nürburgring geöffnet. Rund 90.000 Fans werden erwartet. Viele sind schon in den vergangenen Tagen angereist.

Rund 70 Bands wollen während des Wochenendes ihren Fans einheizen - bei "Rock am Ring" in der Eifel und auf dem Zwillingsfestival "Rock im Park" in Nürnberg. Headliner sind Green Day, Muse und Volbeat.

Am Freitagmittag hat die Band Donots das Programm auf der Hauptbühne, der Utopia Stage, gestartet. Auch Samstag und Sonntag beginnen die ersten Bands jeweils gegen 14 Uhr. Musik gibt es dann bis etwa 1 Uhr in der Nacht.

Die Bühnen bei "Rock am Ring" 2022 Die Musik spielt bei "Rock am Ring" auf drei Bühnen: Auf der Utopia Stage, der Hauptbühne, treten die Headliner auf. Der Bereich für das Publikum ist in drei Bereiche aufgeteilt, für die man sich einzeln anstellen muss. Das Alternativ- und Nachtprogramm findet auf der etwas kleineren Mandora Stage statt. Auf der Orbit Stage wiederum - der kleinsten Bühne - treten die weniger bekannten Bands auf.

Auch Veranstaltungsbranche freut sich über Neustart

Nicht nur Musikfans, sondern auch Veranstalter und Bühnentechniker freuen sich, dass nach der Corona-Zwangspause wieder ein so großes Festival stattfinden kann. "Wir freuen uns, es geht wieder los. Wir werden viel Spaß haben, ein tolles Künstler-Angebot erleben – das macht Hoffnung", sagt etwa Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.

Von Sonne bis Starkregen: Wechselhaftes Wetter vorhergesagt

Fans und auch die Veranstalter hoffen jetzt natürlich auf gutes Wetter am Wochenende. Für Rheinland-Pfalz mit dem Nürburgring sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings durchwachsenes Wetter voraus. Sonne, Wolken, Starkregen, Gewitter - alles sei möglich. Vor allem am Sonntag könne es zu Starkregen kommen.

Die meisten Fans haben sich deshalb auch auf die unterschiedlichsten Wetterlagen vorbereitet - für Regen genauso wie für sommerliche Temperaturen.

Trotz wechselhaften Wettervorhersagen haben sich die Festivalbesucher auch für sommerliche Temperaturen vorbereitet. SWR

Fans reisen seit Dienstag an

Die Anreise zum Festival läuft bereits seit Dienstag. Nach Angaben der Veranstalter wurden die Tore zum Campingplatz um Mitternacht geöffnet. Mittwoch und Donnerstag strömten dann mehrere Tausend Fans auf die Plätze, um sich dort einzurichten und zu Feiern. Während sich am Mittwoch teilweise längere Fahrzeugkolonnen auf der B412 gebildet hatten, blieben die Straßen rund um den Nürburgring am Donnerstag

überwiegend frei.

Tausende Fans waren bereits am Donnerstag auf den Campingplätzen am Nürburgring rund um das Festivalgelände. SWR

Dokuserie "Back to life": Ab Samstag jeden Tag eine neue Folge

Geschichte vom Festivalgelände, Backstage aber auch aus den Orten um den Nürburgring erzählt der SWR in einer dreiteiligen Dokuserie. Zu sehen ab Pfingstsamstag, 4. Juni, in drei Folgen in der ARD Mediathek.

Kritik an niedrigem Frauen-Anteil im Line-Up

Im Vorfeld des Festivals hatte es auch Kritik gegeben, weil nur wenige Frauen auf den Bühnen angekündigt sind. Komikerin Carolin Kebekus will gegen den niedrigen Frauenanteil bei zahlreichen Rockspektakeln mit einem rein weiblichen Festival am Pfingstmontag in Köln protestieren - nur einen Tag nach "Rock am Ring". Alle Erlöse dieses Festivals sollen laut Organisatoren an die Veranstalter am Nürburgring gespendet werden. "Mit dem Geld können sie sich dann hoffentlich für 'Rock am Ring' 2023 etwas mehr diverse Beteiligung leisten", heißt es weiter.