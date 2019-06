Wie ist die Stimmung am Nürburgring? Welche verrückten Aktionen lassen sich die Camper in diesem Jahr bei Rock am Ring einfallen? Impressionen vom Festivalwochenende.

16:15 Uhr: Da braut sich was zusammen

14:43 Uhr: Und die Hände zum Himmel...

Grade im Lidl auf dem Gelände. Es läuft (sehr laut) Musik. Ein Lied endet. Eine Sekunde Pause. aus den Boxen: "Cut my life into pieces" Der ganze Laden: *Arme nach oben* "THIS IS MY LAST RESORT" Bisher bester Moment des #RaR2019 😂 Victoria H, Twitter, 6.6.2019, 14:43 Uhr

14:25 Uhr: Die Leoparden sind los

14:10 Uhr: Auch der Hirsch rockt mit

Aussichtsturm und Bar verstecken sich in diesem "trojanischen Hirschen". SWR

13:30 Uhr: Die Tore öffnen sich

Dauer 0:36 min Rock am Ring - Die Ersten sind drin! Rock am Ring - Die Ersten sind drin!

11:15 Uhr: Die Camper sind vorbereitet

Das perfekte Festival-Gadget für echte Rocker: Falls der Campingplatz von Regen geflutet wird, laden diese beiden süßen Tierchen zum Schwimmen ein. SWR

10:30 Uhr: Die Polizei ist entspannt

Die Polizei ist nach Angaben des Polizeisprechers Lars Brummer am Wochenende mit einer dreistelligen Zahl von Beamten im Einsatz, um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen. An den Eingängen zum Festivalgelände wird es strenge Kontrollen geben. Neben Kleidung sind unter anderem nur Handys, Portemonnaies und durchsichtige Rucksäcke in DIN A4-Größe erlaubt.

Dauer 0:25 min Polizei sieht keine konkrete Gefährdungslage Die Polizei ist mit einer dreistelligen Zahl von Beamten vor Ort, um für die Sicherheit der Rock-Fans zu sorgen. Polizeisprecher Lars Brummer

09:13 Uhr: Die Bühnentechniker sind im Stress

Als erste Band stehen um 14 Uhr "Palisades" auf der Bühne, als letzte spielen am Sonntag um ein Uhr in der Nacht "Hot Water Music". Dazwischen liegt jede Menge Arbeit für Sebastian Pichel, einer von drei Produktionsleitern von "Rock am Ring". Er ist beim Technik-Aufbau und -Umbau der Bühnen seit letzter Nacht in der heißen Phase. "Die Nächte werden jetzt für uns kürzer, wie für die Fans wahrscheinlich auch, nur aus anderen Gründen", sagte er dem SWR.

Dauer 2:56 min Sebastian Pichel: Noch viel zu tun bis 14 Uhr Moderation: Stefan Eich

09:00 Uhr: Gewittergefahr zum Opening

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Freitagnachmittag aufkommende Schauer und stellenweise Blitz und Donner voraus. Am Samstag soll sich das Wetter wieder beruhigen. Ein spezielles Blitzschutzsystem soll die Fans vor Blitzeinschlägen schützen. Produktionsleiter Pichel: "Das ist, glaube ich, einmalig in Europa. Da sind wir schon sehr gut aufgestellt."