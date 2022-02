RLP U-Ausschuss befragt Staatsanwälte

per Mail teilen

Im Fokus des Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal stehen heute die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz. Am Vormittag wird der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Koblenz, Kruse , angehört.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiter, Pföhler, und gegen den von ihm beauftragten Einsatzleiter. Unter anderem – so der Leitende Oberstaatsanwalt Kruse, gehe es um zu späte oder unterlassene Warnungen der Bevölkerung. Erste Hinweise darauf habe es für die Staatsanwaltschaft etwa eine Woche nach der Katastrophe gegeben, sagte Kruse. Zudem seien rund 70 Hinweise von Bürgern bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Der Untersuchungsauschuss will Kruse heute auch zum Stand der Ermittlungen befragen – dies geschieht aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Nachmittag soll die Koblenzer Oberstaatsanwältin Adam Backes angehört werden.

