Am Freitagabend ist in Altenkirchen im Westerwald eine Scheune abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über, es wurde schwer beschädigt.

Gegen kurz vor sieben Uhr ging bei der Rettungsleitstelle in Montabaur die Meldung über den Brand ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort im Stadtteil Mammelzen eintrafen, stand die Scheune komplett in Flammen. Auch das angrenzende Wohnhaus geriet in Brand.

Löscharbeiten bis in den späten Abend

Die örtliche Feuerwehr war mit mehr als 60 Kräften im Einsatz. Nach mehreren Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar, die Ermittlungen dahingehend dauern an.

Keine Verletzten, dafür ein hoher Sachschaden

In dem Haus wohnte nach Angaben der Polizei ein Ehepaar. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Gebäude verlassen, es wurde niemand verletzt. Das Feuer zog auch eine Stromleitung in Mitleidenschaft, so dass in der Nachbarschaft der Strom ausfiel. Die Schadenshöhe konnte die Polizei bislang nur schätzen, sie beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.