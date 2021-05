per Mail teilen

Die Kreise Ahrweiler und Altenkirchen raten Gartenbesitzern, die giftige Herkulesstaude, auch Riesenbärenklau genannt, schon jetzt zu bekämpfen. Spätestens im Sommer würde sich die Pflanze wieder ausbreiten, heißt es. Die Staude sei gefährlich, weil Hautkontakt zu allergischen Reaktionen wie Rötungen, Schwellungen und Verbrennungen führen könne. Insbesondere Kinder seien gefährdet. Sie würden durch das auffällige Aussehen der Pflanze und deren röhrenartigen Stiele zum Spielen verleitet. Wichtig sei, bei allen Arbeiten am Riesenbärenklau Schutzkleidung wie Handschuhe, langärmelige Kleidung und eine Schutzbrille zu tragen. Am wirkungsvollsten sei es, die Wurzeln der Pflanze auszugraben, so der Kreis Altenkirchen.