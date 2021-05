In St. Goar soll das Rheinufer neu gestaltet werden. Der Stadtrat hat einem Planungsentwurf des Landes (SGD Nord) am Montagabend zugestimmt. Geplant ist eine sogenannte Retentionsfläche, also ein tiefergelegtes Areal, das bei Hochwasser als Überflutungsgebiet dienen soll. Dafür soll das Ufer zu einem Park umgestaltet werden. Entlang des Ufers und auch auf der anderen Seite des Parks an der B9 soll jeweils ein breiter Fußgänger- und Radweg entstehen. Auch der Festplatz der Stadt soll am Rheinufer neu angelegt und begrünt werden. Die Umgestaltung wird größtenteils vom Land finanziert und soll im kommenden Frühjahr beginnen.