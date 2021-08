Das Hochwasser hat vor drei Wochen auch Heizöltanks, Chemie- und Gift-Behälter im Ahrtal mit sich gerissen und den Inhalt auf Äckern und Feldern verteilt. Wie viele Flächen betroffen sind, ist noch nicht klar. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz geht aber von erheblichen Schäden für Bauern und Winzer aus.

Vergangene Woche hat das Land Rheinland-Pfalz Proben entlang der Flüsse Ahr, Kyll, Prüm und Enz entnehmen lassen. Dabei handle es sich um Proben des Schlamms, der auf Äcker oder Felder gespült worden sei, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Sie würden derzeit von der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer auf Salmonellen, Mineralöle, Dioxin, organische Giftstoffe und Schwermetalle untersucht. Erste Ergebnisse solle es Anfang kommender Woche geben.

Giftiger Schlamm verteilte sich auf Äckern und Feldern

Das Hochwasser hatte vor drei Wochen auch viele Öltanks in Wohnhäusern oder Chemikalien- und andere Giftbehälter in Betrieben zerstört. Ihr Inhalt wurde dabei auch weiträumig auf Äckern, Feldern oder Weinbergen verteilt.

Für die Bauern und Winzer sei das ein sehr sensibles Thema, sagte Heiko Schmitt, der Sprecher der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Derzeit gebe es zum Beispiel viele Anfragen von Bio-Bauern oder Winzern. Sie wüssten nicht, ob sie noch auf ihren Flächen Wein, Obst oder Getreide anbauen dürften. "Die Auswirkungen werden sicherlich erheblich sein", sagte Heiko Schmitt.

Erheblicher Schaden für Landwirte

In den kommenden Wochen sollen Gutachter der Landwirtschaftskammer den Schaden beurteilen. Sie müssten individuell entscheiden, auf welchen Flächen das obere Erdreich abgetragen und entsorgt werden müsse, erklärte Schmitt. Welche der betroffenen Flächen überhaupt noch bewirtschaftet werden könnten, sei noch unklar.

Unterschiedliche Belastung mit Umwelt-Giften entlang der Ahr

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz geht allerdings davon aus, dass die Bodenbelastung mit Umweltgiften entlang der Ahr unterschiedlich ausfällt. An der oberen Ahr sei die Belastung sicherlich geringer, meinte Sprecher Herbert Netter. Im Bereich von Altenahr, Antweiler oder Insul gebe es generell weniger industrielle Betriebe oder Wohnhäuser als am Unterlauf der Ahr. Daher seien dort während des Hochwassers wahrscheinlich auch weniger Heizöl, Chemikalien oder andere Gifte in die Böden gelangt.

Größter Schaden an der unteren Ahr

Anders steht es um die Bodenbelastung an der unteren Ahr. Ab Hönningen oder Dümpelfeld geht der Bauern- und Winzerverband in Koblenz von einer recht starken Bodenbelastung auf Äckern und Feldern aus. Die Situation sei dort für viele der betroffenen Landwirte sicherlich existenzbedrohend, so Netter.

Die Weinberge entlang der Ahr, wie hier in Dernau, sind von den Schadstoffen weniger stark betroffen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Weinberge an der Ahr seien hingegen nicht so stark von Schadstoffen betroffen. Ihre Lage an den Steilhängen hätte sie zu einem großen Teil vor giftigem Wasser und Schlamm bewahrt.