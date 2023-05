Programm für Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems vorgestellt

Vom 16. bis 18. Juni richtet Bad Ems den Rheinland-Pfalz-Tag aus. Auf sieben Bühnen und etwa 200 Ständen ist eine Mischung aus Kultur, Musik, Information und Unterhaltung geplant.

Auf der großen Open-Air-Bühne im Kurpark präsentiert der SWR musikalische Highlights und spannende Gäste aus dem Land. Zum Auftakt am Freitagabend ist außerdem eine 90-minütige Livesendung im SWR Fernsehen geplant. Bei "Rheinland-Pfalz feiert!" sind neben der SWR Big Band auch Alice Merton, Kelvin Jones und Anthony Strong dabei.

Am Samstag bringt SWR1 die 80er Jahre zurück auf die Bühne. Das SWR1 Open Air "Back to the 80s" katapultiert das Publikum in das Kultjahrzehnt und präsentiert mit Maggie Reilly und Sidney Youngblood gleich zwei Stars aus den Achtzigern.

Dreyer: RLP-Tag steht für Vielfalt und Lebensfreude

Weitere Stars auf dem Rheinland-Pfalz-Tag sind Max Mutzke, ClockClock und Juli. Zudem seien Konzerte der Popsängerin Leony und des Musikkollektivs Glockenbach geplant, teilten die Privatradiosender RPR1 und bigFM sowie die Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte bei der Vorstellung in Bad Ems, der Rheinland-Pfalz-Tag stehe für Vielfalt und Lebensfreude. In diesem Jahr konzentrieren sich die Veranstalter nach eigenen Angaben auf die Themenschwerpunkte Ehrenamt, Tourismus sowie Selbsthilfe, Gesundheit, Pflege und Demographie. Höhepunkt beim Rheinland-Pfalz Tag ist traditionell der große Festzug am Sonntag mit 60 Zugnummern, den das SWR-Fernsehen überträgt.

SWR will mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen

Ulla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin, sagte: "Als SWR sind wir fest verankert in den Regionen und nah dran an dem, was die Bürger und Bürgerinnen bewegt. Auch wir sind hier zu Hause. Der Rheinland-Pfalz-Tag ist für uns eine schöne Gelegenheit, mit den Besucherinnen und Besuchern ins persönliche Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören und über das, was wir als öffentlich-rechtliches Medienhaus tun, zu informieren. Die Gäste können uns und unsere vielfältigen Angebote noch besser kennenlernen und einige der Macherinnen und Macher vor Ort erleben. Wir freuen uns auf diese drei Tage Landesfest."

Rheinland-Pfalz Tag nur noch alle zwei Jahre

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an solche Großveranstaltungen findet der Rheinland-Pfalz-Tag laut der Veranstalter nach Bad Ems nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle zwei Jahre statt. Das nächste Mal ist das Landesfest also für 2025 geplant.