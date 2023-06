Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems ist offiziell eröffnet

Musik, Unterhaltung und Information: In Bad Ems hat am frühen Freitagabend der Rheinland-Pfalz-Tag offiziell begonnen. Bis Sonntag rechnet die Stadt mit bis zu 150.000 Besuchern.

Das Landesfest wird in diesem Jahr zum 37. Mal gefeiert. "Es ist für uns ein wichtiges Fest, weil die Menschen hier zusammenkommen, sie begegnen sich, aber sie zeigen sich auch", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

"Also heute könnte man auch den Bindestrich weglassen. Aber es schreibt sich dann so schlecht."

Ihrer Ansicht nach spielt der Rheinland-Pfalz-Tag eine "sehr große Rolle" für den Zusammenhalt und die gemeinsame Identität der Menschen. Bei der Gründung des Landes habe man diesem Bindestrich-Land "eigentlich nix zugetraut", so Dreyer: "Diese sehr unterschiedlichen Regionen sind sehr stark zusammengewachsen. Also heute könnte man auch den Bindestrich weglassen. Aber es schreibt sich dann so schlecht."

Zentrale Frage und Motto: "Wie wollen wir leben?"

Drei Tage lang können die Menschen beim 37. Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems unter dem Motto "Wie wollen wir leben?" Infostände besuchen, ins Gespräch kommen und auf Konzerten feiern. Die beiden Gastgeber, die Stadt Bad Ems und die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, wollen nach eigenen Angaben so die Vielfalt der Region in den Vordergrund stellen. Auf der kommunalen Bühne an der Spielbank wird es unter anderem dazu das ganze Wochenende verschiedene Gesprächsrunden mit Gästen und Experten geben.

Die Kurstadt ist zum zweiten Mal nach 2005 Gastgeber des RLP-Tags. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei.

Programmheft - Rheinland-Pfalz-Tag 2023

Live-Show mit Alice Merton auf der SWR-Open-Air-Bühne

Auf insgesamt acht Bühnen treten an den drei Festtagen verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf. Auf der SWR-Open-Air-Bühne im Kurpark gibt es musikalische Highlights und spannende Gäste aus dem Land, aber auch internationale Stars. Am Freitagabend treten bei der Live Show ab 20:15 Uhr unter anderem Alice Merton und Kelvin Jones auf. Die Show wird live im SWR-Fernsehen übertragen.

Am Samstag startet um 19 Uhr der "SWR1 Big Stage Contest". Dabei treten zwei Musiker aus der Region vor großen Publikum auf. Im Anschluss feiert SWR1 die große 80er-Party mit Sydney Youngblood, Meggie Reilly und der Tina Turner Tribute Show. Am Sonntag lädt der Fernsehsender KiKA um 16 Uhr zum Mitmachen und Mittanzen ein.

Vereine und Organisationen aus der Region stellen sich vor

Neben dem Bühnenprogramm gibt es auch mehr als 200 Stände, an denen sich Vereine und Einrichtungen aus Rheinland-Pfalz präsentieren, darunter Landesforsten, Touristen-Verbände, Polizei und Bundeswehr. Am Sonntag zieht ab 12:45 Uhr der große Festumzug mit mehr als 60 Gruppen durch die Stadt. Der Umzug wird zeitversetzt am Nachmittag im SWR-Fernsehen übertragen.