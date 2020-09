An einer Realschule Plus in Rheinbrohl im Kreis Neuwied ist eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auf der Internetseite der Römerwallschule heißt es, deshalb müssten zurzeit sieben Lehrkräfte und sechs Klassen voraussichtlich bis Ende September in häuslicher Quarantäne bleiben. Alle Betroffenen müssen am kommenden Dienstag zu einem Corona-Test in die Fieberambulanz nach Neuwied kommen. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises angeordnet.