Die IG-Metall hat ab Donnerstagmittag beim Automobilzulieferer Continental in Rheinböllen im Hunsrück zum Warnstreik aufgerufen. Parallel dazu verhandelt die Gewerkschaft mit dem Continental-Management. Das Unternehmen plant, in Rheinböllen etwa 400 Stellen abzubauen. Laut IG-Metall will der Automobilzulieferer die Bremsen-Produktion in den kommenden Jahren halbieren. Momentan arbeiten am Continental-Standort in Rheinböllen etwa 670 Mitarbeiter. Die Stellen sollen schrittweise abgebaut werden. Trotz Corona-Krise sei das Werk in Rheinböllen derzeit voll ausgelastet, heißt es von der Gewerkschaft. Sie hofft deshalb auf eine Einigung mit dem Arbeitgeber. Ziel ist der Abschluss eines Zukunftstarifvertrags bis Ende des Monats. Sollte es dazu nicht kommen, hat die IG Metall unbefristete Streiks ab Mai angekündigt.