Unbekannte haben Espresso-Maschinen im Wert von 100.000 Euro von der Ladefläche eines Sattelschleppers in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers stand das Fahrzeug auf einem Rastplatz an der A61. Der Fahrer habe in der Kabine geschlafen, als die Diebe die auf Paletten gelagerten Maschinen stahlen. Um an die Espresso-Maschinen zu gelangen, hätten die Täter die Türen zum Laderaum aufbrechen müssen.