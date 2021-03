Rhein in Flammen wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr abgesagt. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sagte am Montag in einer digitalen Fragerunde, dass die Verantwortlichen zurzeit darüber beraten.

Man solle sich schon einmal daran gewöhnen, dass es auch in diesem Jahr vermutlich kein Rhein in Flammen geben werde, so Langner. Gründe dafür seien die lange Planung, die für die Großveranstaltung notwendig sei und die unsichere Infektionslage.

Die für Rhein in Flammen zuständige Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH wollte sich zu einer möglichen Absage noch nicht äußern, bestätigte aber dem SWR, sich aktuell mit allen Beteiligten, also auch zum Beispiel mit den Orten und den Schifffahrtsunternehmen abzustimmen. Ob es bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Mittwoch auch speziell um Rhein in Flammen gehe, wollte der Leiter der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hingegen nicht bestätigen.

Rhein in Flammen schon vergangenes Jahr abgesagt

Rhein in Flammen wurde schon im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt. Stattdessen gab es​ eine Ersatz-Veranstaltung, bei der die Leute Lichter aller Art bei sich zuhause anzünden sollten. Mit speziellen Hygiene-Konzepten durften damals auch noch die Passagierschiffe die so "beleuchteten" Orte abfahren. Es gab auch tatsächlich viele Buchungen, aber natürlich bei weitem nicht so viele wie sonst.