St. Goar feiert Rhein in Flammen erstmals ohne Schwesterstadt

Für den Tourismus ist es einer der Höhepunkte im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal: Rhein in Flammen am dritten Wochenende im September. Doch anders als bisher feiert das linksrheinische St. Goar diesmal allein.

Üblicherweise feierten bei der letzten Veranstaltung der offiziellen Rhein-in-Flammen-Serie zwei Städte auf beiden Seiten des Rheins gemeinsam: St. Goar und St. Goarshausen. Doch in diesem Jahr ist die rechtsrheinische Loreley-Gemeinde nicht dabei. St. Goarshausen beteiligt sich weder am Feuerwerk noch am Stadtfest. Dem vorausgegangen waren Streitigkeiten im Stadtrat.

Großes Feuerwerk auf dem Rhein und der Burg Rheinfels

Auf dem Rhein wird es dennoch für die Gäste ein gewohntes Bild geben: Die Personenschiffe formieren sich rheinauf- und abwärts und in der Mitte zünden Pyrotechniker das Feuerwerk von einer Fähre aus. Das Feuerwerk gehört traditionell mit seiner 45-Minuten-Show zu einem der längsten in der Region.

Gleichzeitig wird von der Burg Rheinfels ein Feuerwerk abgeschossen. Normalerweise gab es auch auf der gegenüberliegenden Rheinseite ein "Burg-Feuerwerk". Doch ohne St. Goarshausen ist auch das Lichtspektakel auf der Burg Katz vorerst Geschichte.

Gäste aus dem ganzen Mittelrheintal sind uns willkommen!

St. Goar feiert Rhein in Flammen mit viel Musik und Stimmung

Das Landprogramm zu Rhein in Flammen beginnt am Freitag in St. Goar: mit Musik auf verschiedenen Bühnen, mit regionalen Weinen und Kulinarischem. Am Samstag heißt es zum zweiten Mal "Brass on Fire" beim Stadtfest in St. Goar. Dann beteiligt sich der Landesmusikverband mit verschiedenen Blasorchestern aus Rheinland-Pfalz am Musikprogramm.

"Gäste aus dem ganzen Mittelrheintal sind uns willkommen", sagt Stadtbürgermeister Falko Hönisch (SPD). Seinen Angaben zufolge bereichern dieses Jahr auch drei Stände, die sonst in der Schwesterstadt St. Goarshausen dabei sind, das linksrheinische Rhein-in-Flammen-Stadtfest. Auch die Band der Jazz-Academy "Coming Up" aus St. Goarshausen wechselt für ihren Auftritt am Samstagnachmittag die Rheinseite.

Wie gut, dass die Loreley-Fähre fährt

Alle, die auf der linken Rheinseite, in St. Goar, bei Rhein in Flammen mitfeiern möchten, sollten sich rechtzeitig dazu entscheiden. Die Autofähre fährt bis circa 18:30 Uhr. Danach sperrt die Wasserschutzpolizei den Rhein, damit sich der Schiffskorso mit seinen 26 Schiffen für das Rheinfeuerwerk aufstellen kann.

Anschließend nimmt die Autofähre ihren Betrieb wieder auf und fährt bis 24 Uhr. Besucherinnen und Besucher von der rechten Rheinseite, die zu Fuß unterwegs sind, können sogar noch länger mitfeiern: Die Personenfähre "Felix" fährt dann noch einmal um 1 Uhr und um 2 Uhr nachts.

Einige St. Goarshausener trotzen dem "Rhein-in-Flammen-Aus"

Bislang feierte St. Goarshausen Rhein in Flammen immer groß an mehreren Orten in der Stadt: mit mehr als zehn Ständen und Musik in der Weingass', oder auch am Loreley-Platz am Rheinufer mit dutzenden Jahrmarkt- und Essensständen.

Obwohl die Stadt in diesem Jahr nicht dabei ist, bieten einige Gastronomen auf Eigeninitiative etwas an. Unter anderem organisiert das Loreley Weinstübchen ein Hinterhoffest mit Live-Musik. Auch im Biergarten vom Schiffchen wird live aufgespielt. Beim Rheinkiesel-Künstler Detlef Kleinen heißt es das "Atelier leuchtet" und in der Galerie Stadtmühle die "Galerie leuchtet". Der mittlerweile einzige Vollerwerbswinzer von St. Goarshausen, Leonhard, lädt zum Dämmerschoppen ins Weingut und seine Vinothek an der Fähre bietet Wein to-go an. Weitere Infos gibt es bei der Loreley-Touristik.