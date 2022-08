Feuerwerk-Spektakel "Rhein in Flammen" in Koblenz steht bevor

Das Feuerwerk-Spektakel "Rhein in Flammen" ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück in Koblenz und im Mittelrheintal. Dazu ist vom 12. bis 14. August ein dreitägiges Sommerfest geplant.

Auf sieben Bühnen und Spielflächen entlang des Rheinufers werden nach Angaben der Koblenz-Touristik GmbH mehr als 200 Künstler und Live-Acts für Unterhaltung sorgen. Als Höhepunkt ist am Samstag der festliche Schiffskonvoi mit 40 Schiffen auf dem Rhein und das Abschlussfeuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein geplant.

Am 13. August ab 20:15 Uhr überträgt das SWR Fernsehen in einer Live-Sendung das Feuerwerk-Spektakel "Rhein in Flammen von Spay bis Koblenz".

Das Motto zu Rhein in Flammen 2022: Unser Sommertraum

Das Feuerwerk stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Unser Sommertraum", teilte die Koblenz-Touristik mit. Es sind Feuerwerke im Mittelrheintal zwischen Spay, Braubach, Rhens, Stolzenfels und Lahnstein geplant. Endpunkt und Highlight ist dabei das spektakuläre Höhenfeuerwerk vor der Kulisse der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.

Feuerwerk trotz extremer Trockenheit

Nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH sollen die Feuerwerke zu Rhein in Flammen gezündet werden - trotz der aktuellen Trockenheit. In einigen Orten würden die Feuerwerke allerdings vorsorglich ans Rheinufer verlegt und am Wasser abgeschossen: beispielsweise in Spay, Rhens und Stolzenfels.

Auch in Lahnstein und an der Koblenzer Brauerei sind die Raketen in Ufernähe geplant. In Braubach werde die Hanglage zurzeit von der Feuerwehr beobachtet, sagte die Tourismus GmbH. Auch dort könnte das Feuerwerk gegebenenfalls an den Rhein verlegt werden. In einem schwer zugänglichen Waldstück oberhalb von Braubach hatte es bereits am vergangenen Wochenende gebrannt. Ein Löschhubschrauber war im Einsatz.

Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben im Vorfeld von Rhein in Flammen neben der Trockenheit das Niedrigwasser im Blick. picture-alliance / Reportdienste DB Olaf Schepers

Brandschutz: Feuerwehr Koblenz trifft Vorkehrungen

Wie die Stadt mitteilt, wird auf dem Gelände der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz im Vorfeld Totholz entfernt und die Zisternen mit Wasser befüllt. Die Feuerwehr Koblenz werde vorsorglich die Abschussplätze des Feuerwerks und umliegende Flächen bewässern. Die Einsatzleitung schätze das Risiko in diesem Jahr ähnlich ein, wie in den Vorjahren.

Der Geschäftsführer der Rheinland Pfalz Tourismus GmbH Stefan Zindler sagte im SWR-Interview allerdings, dass die Waldbrandgefahr von Tag zu Tag steige. Die Lage sei deshalb dynamisch. Bei der derzeitigen Wetterlage könne es durchaus auch zu einem Brand kommen. Man sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Niedrigwasser im Rhein könnte Schiffskonvoi beeinträchtigen

Neben der Waldbrandgefahr gibt es noch ein zweites Problem für "Rhein in Flammen". Zindler äußerte sich auch zu dem niedrigen Pegelstand im Rhein. Möglicherweise würden Schifffahrtsunternehmen ihre Teilnahme am Schiffskonvoi wegen des Niedrigwassers kurzfristig absagen müssen. Man informiere sich regelmäßig über die aktuelle Lage. Drei Tage vor der Veranstaltung sollen dann alle Konvoi-Teilnehmer kontaktiert werden. Sie könnten dann selbst entscheiden, ob sie an der Schifffahrt teilnehmen oder nicht.