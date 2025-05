Rhein in Flammen in Koblenz: Drohnen sollen Feuerwerk ergänzen

Erstmals wird bei Rhein in Flammen in Koblenz eine Drohnenshow das Feuerwerk begleiten. Die Drohnen sollen aber kein Ersatz bei Trockenheit werden.

In diesem Jahr bekommt das traditionelle Feuerwerk bei Rhein in Flammen erstmals Unterstützung aus der Luft: Eine Drohnenshow soll das Spektakel über der Festung Ehrenbreitstein ergänzen. Die Veranstalter wollen damit neue Akzente setzen – ein Zusammenhang mit möglichen Trockenheitsrisiken sei kein Grund für den Drohneneinsatz.

Wie ein Sprecher der Koblenz-Touristik GmbH im Gespräch mit dem SWR erklärte, ist die Entscheidung für den Einsatz von Drohnen eine rein konzeptionelle. Man wolle neue visuelle Elemente ausprobieren, die das bestehende Feuerwerk nicht ersetzen, sondern erweitern.

Trockenheit sorgte bei Rhein in Flammen bereits für Probleme

Im Jahr 2022 spielte das Thema Trockenheit während Rhein in Flammen eine deutliche Rolle. Damals kündigte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH an, die Wetterlage im Blick zu behalten und bei Bedarf einzelne Abschussorte des Feuerwerks zu verlegen. Die Stadt Koblenz bewässerte vorsorglich die betroffenen Flächen. Zahlreiche Einsatzkräfte – auch aus dem Umland – standen bereit, um im Notfall schnell reagieren zu können. Ob ähnliche Vorkehrungen auch in diesem Jahr geplant sind, ist derzeit noch offen.

2024 kam Drohnenshow bereits in Bonn zum Einsatz

Möglich wird die Drohnenshow durch eine Kooperation mit einem regionalen Energieversorgungsunternehmen sowie einem Dienstleister aus Diez, der auf Drohnenshows spezialisiert ist.

Erfahrungen mit Drohnenshows im Zusammenhang mit Rhein in Flammen gibt es schon: Im letzten Jahr wurde eine kombinierte Lichtershow mit Drohnen und Feuerwerk bei Rhein in Flammen in Bonn zum ersten Mal genutzt. Was genau die Zuschauerinnen und Zuschauer am 9. August rund um das Deutsche Eck zu Gesicht bekommen, soll bis zuletzt eine Überraschung bleiben.