Für viele ist es das Highlight im Sommer: Die Großveranstaltung Rhein in Flammen zwischen Koblenz und Spay startet an diesem Wochenende, mit Schiffskonvoi und großem Feuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein.

Etwa 140.000 Besucher und Besucherinnen erwartet der Veranstalter Rheinland-Pfalz Tourismus zu Rhein in Flammen. Höhepunkt der Großveranstaltung ist am Samstagabend das traditionelle Abschlussfeuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein. In diesem Jahr wird es auch wieder einen beleuchteten Konvoi mit 30 Schiffen geben. Ab 20:15 Uhr überträgt der SWR die Veranstaltung in einer Live-Sendung.

Auch auf der Strecke zwischen Spay, Braubach, Rhens, Stolzenfels und Lahnstein werden am Samstagabend kleinere Feuerwerke gezündet, in den Rheinorten sind die Uferpromenaden festlich beleuchtet. Dazu gibt es nicht nur in Koblenz, sondern vielerorts ein Rahmenprogramm mit Sommerfest und Live-Musik.

In Koblenz startet das Sommerfest schon am Freitag

In Koblenz beginnt bereits am Freitag das Koblenzer Sommerfest. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag an Rhein- und Moselufer und rund um das Deutsche Eck. Der Eintritt ist frei. In acht Bereichen gibt es Live-Musik verschiedener Künstler von Kölsch Rock über Singer-Songwriter bis hin zu Schlagern.

Außerdem stehen Walking Acts, Zaubershows und ein Wasserfest für Familien, mit Skimboardbahn, Hüpfburg und Kinderschminken auf dem Programm. Ein Teil des Moselufers wird wieder zum Rummelplatz, hier sind Fahrgeschäfte und ein Riesenrad aufgebaut. Viele Stände haben Samstagnacht bis 2 Uhr geöffnet. Einen genauen Geländeplan finden Sie hier.

Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ist das Höhenfeuerwerk um 23 Uhr über der Festung Ehrenbreitstein. In diesem Jahr seien neue Effektideen aus Fernost, Spanien und Italien ausgewählt worden, heißt es. Das Feuerwerk ende in einem riesigen intensiven Goldregen. Unter dem Motto "Klassiker am Rhein" gibt es zur Begleitung des großen Abschlussfeuerwerkes nach Angaben des Veranstalters einen abwechslungsreichen Mix aus Rock- Popklassikern.

Sommerparty in Spay

In Spay startet am Samstag ab 18 Uhr nach Angaben des Veranstalters eine Sommerparty mit Feuerwerk und Live-Programm, unmittelbar an der Rheinpromenade. Die Fachwerkhäuser am Ufer sind illuminiert. Am Sonntag findet der Musikalische Frühschoppen statt.

Braubach feiert ein Sommernachtsfest

Am Freitagabend können interessierte Besucher und Besucherinnen in Braubach an einer zweistündigen Stadtführung mit Weinverkostung teilnehmen. Ab 19 Uhr, teilt die Tourist-Information mit, steige am Rhein das 90er Party-Revival, mit Hits der 90er Jahre.

Am Samstag gibt es von 10 bis 17 Uhr Führungen durch die Marksburg und ab 14 Uhr durch die historische Altstadt von Braubach. Ab 16 Uhr beginnt das Sommernachtsfest mit Musik und Unterhaltung in den Rheinanlagen. Vor dort habe man einen guten Blick auf das bengalisch erleuchtete Rheinufer, teilt die Tourist-Information mit. Ab 19 Uhr gebe es Live-Musik in den Rheinpromenaden. Gegen 21:45 Uhr werde das Feuerwerk am Rheinufer gezündet.

90iger Jahre Party in Lahnstein

In Lahnstein heißt es am Samstag: Tanzen, feiern und genießen wenn der Schiffskonvoi der illuminierten Fahrgastschiffe an den bengalisch beleuchteten Häusern und Burgen Lahnsteins vorbeizieht. Um 17 Uhr startet nach Angaben der Tourist-Information in den Rheinanlagen direkt an der Lahnmündung die "90er Open Air meets Rhein in Flammen" mit Hits aus den 90iger Jahren. Außerdem wird gegen 22:10 Uhr mit rund 30 Minuten in Lahnstein das zweitgrößte Feuerwerk des Abends gezündet.

Zudem gibt es am Samstagnachmittag eine Führung durch das Martinsschloss. Und bereits am Freitag eine rheinisch-karnevalistische Stadtführung mit anschließender Bierprobe.

Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zu Rhein in Flammen

Den Besucher und Besucherinnen rät die Koblenz-Touristik, am Wochenende möglichst nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Mehrere Parkplätze können wegen der Veranstaltung nicht genutzt werden. Entspannter sei die An- und Abreise mit Bus und Bahn. Für den Samstag hätten die Deutsche Bahn und koveb ihre Kapazitäten erhöht. Es gebe zusätzliche Züge und Nachtbusse. Die Seilbahn fährt an den drei Tagen länger.

P+R Parkplätze für Autofahrer

Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte das P+R Angebot nutzen. Parkplätze gibt es in Metternich, Moselweiß, Rauental sowie auf der Karthause. Die entsprechenden Parkplätze seien mit einem roten Punkt auf den Verkehrsschildern gekennzeichnet. Von dort fahren Pendelbusse kostenfrei ins Koblenzer Zentrum. Weitere Infos zur An- und Abfahrt gibt es hier.

Zeitweise Brückensperrungen an Rhein in Flammen

Am Samstagabend sind nach Angaben der Koblenz-Touristik verschiedene Brücken zeitweise gesperrt: Die Pfaffendorfer Brücke ist von 22:15 bis 0 Uhr komplett gesperrt. Die Balduinbrücke ist von 22:30 bis 23:30 Uhr für Fahrzeuge und die Horchheimer Eisenbahnbrücke ist für Fußgänger und Radfahrer von 22:30 bis 23:30 Uhr dicht.

Rhein in Flammen auch im September

Weitere "Rhein in Flammen"-Veranstaltungen gibt es im September. Am 9. September in Oberwesel, eine Woche später, am 16. September, in St. Goar.