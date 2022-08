Feuerwerk bei "Rhein in Flammen" darf unter Einschränkung stattfinden

Am Mittwoch wurde der festliche Schiffskonvoi wegen Niedrigwasser abgesagt. Einen Tag später wurde entschieden, die Feuerwerke am Samstag dürfen unter Einschränkungen stattfinden.

Stundenlang hatten sich die Beratungen von Vertretern der Touristik, der Kommunen und der Feuerwehr hingezogen. Am frühen Abend stand dann fest: Die Feuerwerke am Samstagabend sollen alle zur gleichen Zeit um 23 Uhr stattfinden. Außerdem wird es weniger Feuerwerke geben als sonst.

Die Feuerwerke in Lahnstein, Spay, Braubach und Stolzenfels sowie das große Höhenfeuerwerk in Koblenz finden statt. Die Feuerwerke in Rhens sowie an der Koblenzer Brauerei können am Samstagabend aus Sicherheitsgründen nicht abgeschossen werden.

Das Risiko, dass durch das Feuerwerk Brände ausgelöst werden könnten, hielten die zuständigen Feuerwehren für beherrschbar, teilten die Veranstalter mit. "Wir haben es heute gemeinsam geschafft, Rhein in Flammen in diesem Jahr mit geändertem Konzept für alle Partner und Beteiligten in eine sichere Umsetzung zu bringen", sagte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Kathrin Eder (Grüne) hatte dem SWR zuvor gesagt, sie sehe Feuerwerke derzeit wegen der akuten Waldbrandgefahr kritisch.

Rheinschiffer befürchtete wirtschaftliche Katastrophe

In der Tourismusbranche bewertet man die Feuerwerke unterschiedlich. Marc Gilles, der ein Personenschiff auf dem Rhein betreibt, sagte bevor die Entscheidung gefallen war, für ihn wäre eine Absage des Feuerwerks eine Katastrophe.

"Eine Absage der Feuerwerke wäre sowohl finanziell als auch logistisch eine Vollkatastrophe für uns, das hätte man zwei Wochen vorher entscheiden können. Dann hätten wir kein Material besorgt, kein Caterer, kein Essen keine Getränke besorgen können. Wir hätten alle Gäste darüber informieren müssen, dass sie den Weg gar nicht antreten können nach Koblenz."

Hotelier aus Koblenz sieht Feuerwerk kritisch

Der Koblenzer Hotelier Nils Mehlhorn sagte dagegen: "Ich finde es halt aus der Zeit gefallen, angesichts der Aspekte die in den Medien ja auch schon seit mehreren Jahren kommuniziert werden: Global Warming, Trockenheitsperioden, Niedrigwasser im Rhein, Feinstaubdiskussionen oder inwiefern Lärmemissionen Tieren schaden. Ich finde es dann einfach nicht das richtige Event zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Umsetzung."

Koblenzer Bürgermeisterin verteidigt Entscheidung

Die Bürgermeisterin von Koblenz, Ulrike Mohrs (CDU), sagte, es seien hier ganz viele Interessen abzuwägen. Für viele Menschen hänge sehr viel an der Veranstaltung - sowohl für die Besucher, als auch für die, die dabei Geld verdienten und auch für die beteiligten Schiffe. "Das Sicherheitsinteresse war für uns aber immer wirklich das höchste und übergeordnete Interesse." Man werde dafür sorgen, dass nur solche Feuerwerke abgebrannt werden, die die größtmögliche Sicherheit gewährleisteten.

Festlicher Schiffskonvoi bei "Rhein in Flammen" ist abgesagt

Am Mittwoch wurde bereits der festliche Schiffskonvoi auf dem Rhein abgesagt. Zu wenig Wasser, zu große Gefahr falls eines der Schiffe rangieren müsste, hieß es. Für Fahrgastschiffe, die für "Rhein in Flammen" angemeldet sind, wird auf dem Rhein bei Koblenz ein Veranstaltungsbereich abgesperrt. Dort sollen die Schiffe auf zugewiesenen Plätzen ankern, damit die Gäste das Abschlussfeuerwerk unterhalb der Festung Ehrenbreitstein vom Wasser aus sehen können.

Der Rhein wird dann am Samstagabend rund um Koblenz für etwa zweieinhalb Stunden für die Schifffahrt gesperrt. Gewöhnlich wird der Fluss beim Spektakel "Rhein in Flammen" für sechseinhalb Stunden auf einer Strecke von 25 Kilometern gesperrt.