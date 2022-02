per Mail teilen

Der neu gewählte Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Volker Boch (parteilos), hat sich im SWR-Interview gegen einen weiteren, großen Ausbau der Windenergie in seinem Kreis ausgesprochen. Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien würden zwar auch weiterhin eine große Rolle in den Planungen des Kreises spielen. Beim Thema Windkraft sei man aber bereits gut aufgestellt. Bei den ambitionierten Ausbauplänen der Landesregierung seien nun andere gefordert, so Boch.