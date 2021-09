"Rheinleuchten" war ein Erfolg

Zum Abschluss des «Rheinleuchtens» an diesem Sonntag sind die Veranstalter des Lichtspektakels im Oberen Mittelrheintal zufrieden. Projektmanagerin Sara Renzler sagte, sie gehe davon aus, dass sich insgesamt in diesem Jahr rund 3.000 Menschen die abendlichen Illuminationen angesehen haben. Als Hauptspielort fungierte in diesem Jahr die Löhnberger Mühler am Rheinufer in Lahnstein. Daneben wurden auch andere imposante Bauwerke in der Region von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht besonders beleuchtet.