Die vier jungen Männer die Ende Januar aus der Nister gerettet wurden müssen nach Angaben der Polizei die Kosten für den Einsatz in Höhe von fast 10.000 € selbst bezahlen. Die Männer hatten sich kurz nach Mitternacht in ein Schlauchboot gesetzt und waren auf dem hochwasserführenden Fluss gekentert. In einer aufwändigen und teilweise gefährlichen Rettungsaktion konnten Feuerwehrleute, sowie Helfer von DLRG und DRK die Gekenterten retten. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus, einer blieb unverletzt.