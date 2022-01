Die Eifelquerbahn zwischen Gerolstein und Kaisersesch ist eigentlich stillgelegt. Jetzt aber ist sie die einzige Möglichkeit, um am Wochenende fünf historische Reisezugwagen abzuschleppen.

Es ist eine spektakuläre Rettungsaktion, die von Samstag an auf der Strecke zwischen Gerolstein und Kaisersesch geplant ist. Fünf historische Eisenbahnwagen des legendären "Rheingold" aus den 1960er Jahren sollen über die Eifelquerbahn geborgen werden. Und dass, obwohl dieser Abschnitt seit knapp zehn Jahren nicht mehr durchgängig befahren wird. Die historischen Züge gehören der AKE Eisenbahntouristik. Das Unternehmen ist in Gerolstein ansässig und setzt sie deutschlandweit für Touristikfahrten ein.

Eifelquerbahn wurde lange sich selbst überlassen

Allerdings ist die Eifelbahn zwischen Trier und Köln beim Hochwasser der Kyll im Juli 2021 überflutet und beschädigt worden. Seitdem stecken die historischen "Rheingold"-Züge bei Gerolstein fest. Weil sie auf der defekten Eifelbahn nicht abgeschleppt werden können, ist die Eifelquerbahn die einzige Möglichkeit für einen Anschluss an das Netz der Deutschen Bahn. Die Strecke nach Kaisersesch wurde aber in den vergangenen zehn Jahren sich selbst überlassen, wucherte zu und ist auch wegen der Steigung anspruchsvoll.

DB hat Strecke für die Rettungsaktion notdürftig repariert

Für die Rettungsaktion hat die Bahn die Strecke vom Gestrüpp befreit und sie notdürftig wieder befahrbar gemacht. Das kommt ihr auch selbst zugute. Denn neben den fünf historischen "Rheingold"-Zügen sind bei Gerolstein auch vier Dieseltriebwagen der DB liegen geblieben und kommen auf der regulären Strecke nicht mehr weiter.

Wenn die Rheingold-Wagen an diesem Wochenende und am Montag aus Gerolstein abgeschleppt worden sind, möchte die Deutsche Bahn auch ihre vier Dieseltriebzüge über die Strecke ausfahren lassen. Dazu hat sie ein Spezialunternehmen aus München beauftragt. Das will sie am 22. und am 24. Januar über die Strecke nach Kaisersesch ziehen.

Auch diese Fahrzeuge der DB stehen noch in Gerolstein und kommen nicht raus. SWR Alexander Schweitzer

Verein hofft auf Wiederinbetriebnahme der Eifelquerbahn

Der Verein "Eifelquerbahn" freut sich über die Abschleppaktion auf der alten Bahnstrecke. Er setzt sich seit langem für ihre Reaktivierung ein und hofft, dass sie jetzt eher Realität werden könnte. "Die Rheingold-Fahrzeuge erstmals auf der Eifelquerbahn zu sehen, wird sicherlich ein besonderes Highlight sein, auch wenn der Anlass kein Grund zur Freude ist", sagt Jens Wießner, der Vorsitzende des Eifelquerbahn-Vereins. "Aber es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir die Wagen auf der Eifelquerbahn sehen werden. Dann aber auch mit Fahrgästen."

Der Verein weist darauf hin, dass in einem Gutachten der Bahn die Kyllbrücke bei Pelm als befahrbar eingestuft wurde und deswegen seiner Meinung nach auch problemlos für einen regulären Bahnverkehr saniert werden könne.

DB spricht von "einmaliger Aktion"

Doch dazu macht die Bahn noch keine konkreten Aussagen: Ob eine Reaktivierung in Aussicht steht, lässt sie offen. Im November hatte die Bahn gegenüber dem SWR angegeben, die Strecke nicht reaktivieren zu vollen. In einer aktuellen Pressemitteilung dämpft sie bereits die Erwartungen und spricht davon, dass die Strecke nur "einmalig" für die Abschleppaktion genutzt werden dürfe.

Die DB verweist im Zusammenhang mit der Reaktivierung auf eine geplante Machbarkeitsstudie des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord. Der möchte erste Ergebnisse nach eigenen Angaben Ende des Monats vorstellen.