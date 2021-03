per Mail teilen

Die Landkreise Cochem-Zell und Mayen-Koblenz bekommen vom Land fast 160.000 Euro für die Rettung des Apollofalters an der Mosel. Wie das Umweltministerium mitteilt, kommt diese vom Aussterben bedrohte Schmetterlingsart nur noch zwischen Bremm und Winningen vor. 2015 gab es noch fast 2.000 Apollofalter an der Mosel, im vergangenen Sommer nur noch 100. Das Geld soll Projekte unterstützen, mit denen Gemeinden gemeinsam mit Winzerbetrieben den Apollofalter schützen und erhalten wollen. So sollen unter anderem bestimmte Blühmischungen ausgesät und Biotope für die Schmetterlinge angelegt werden.