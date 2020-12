Im Westerwald unterstützen Ehrenamtliche ab sofort die Rettungsdienste in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg. Der Verein "Rescue Group Westerwald" ist nach eigenen Angaben dafür in die Alarmierungs-Kette der Rettungsleitstelle in Montabaur aufgenommen worden. Die Vereinsmitglieder sind ab sofort als so genannte First Responder im Einsatz, also als Ersthelfer. Die meisten Mitglieder arbeiten nach Angaben des Vereinsvorsitzenden, Fabian Peter, tagsüber als Ärzte oder Sanitäter. Immer wieder machten sie die Erfahrung, dass nur wenige Menschen wüssten, wie man bei Notfällen Erste Hilfe leiste. Gerade bei plötzlichen Herzattacken komme es aber auf jede Minute an. Im Westerwald bräuchten die Rettungsdienste oft einige Zeit, bis sie vor Ort seien. Diese Lücke wollen die Vereinsmitglieder nach eigenen Angaben schließen. Sie werden jetzt automatisch mit über Notfälle in den 17 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bad Marienberg informiert und können dann sofort helfen.