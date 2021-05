Eine Klanginstallation soll am Feitagnachmittag in der Limburger Altstadt an Menschen erinnern, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken sind. Nach Angaben des Caritasverbandes ertönen gegen 15 Uhr über dem Bischofsgarten ein Meeresrauschen, Melodien und Stimmen. Die Melodien des Requiems "Mare Nostrum“ sollen dabei symbolisch für das Leben eines Ertrunkenen stehen. Laut Caritas sind in diesem Jahr bis Anfang März 236 Menschen auf der Flucht auf offener See ums Leben gekommen.