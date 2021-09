per Mail teilen

Im ICE-Bahnhof in Montabaur werden die Reparaturarbeiten nach Angaben der Bahn noch bis Mitte Oktober dauern. Die Reparatur zieht sich laut Bahn hin, weil am Weltmarkt derzeit nur sehr schwer Ersatzteile zu bekommen seien. Die Rolltreppen an Gleis 2 seien bereits komplett ausgetauscht worden. Derzeit sei aber noch ein Aufzug kaputt. Bahnreisende hatten sich darüber beschwert.