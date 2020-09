per Mail teilen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird der 87 Jahre alte Rentner Karl Hellermann vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt am Donnerstag im Bereich der Apollinarisstraße gesehen. Der Mann mache oft Spaziergänge und sei deshalb gut zu Fuß, heißt es. Er ist etwa ein 1,85 Meter groß und schlank und hat volles, silbergraues Haar. Die Polizei hat auch ein Foto von dem Vermissten veröffentlicht. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler entgegen.