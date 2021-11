Seniorenheim in VG Rennerod: Fast 50 Corona-Impfdurchbrüche

per Mail teilen

In einer Senioreneinrichtung in Neustadt/Westerwald hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Nach Angaben der Einrichtung haben sich dort insgesamt 50 Menschen infiziert.

Eine Corona-Infektion sei bei 34 der insgesamt 65 Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt worden, teilte die Geschäftsführung dem SWR mit. Und das, obwohl fast alle doppelt geimpft waren. Außerdem seien 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet worden. Von ihnen seien drei nicht gegen Corona geimpft gewesen.

Es habe auch drei Todesfälle in dem Seniorenheim in Neustadt im Westerwald gegeben. Es sei aber noch unklar, ob diese mit dem Virus in Verbindung stünden, heißt es von der Einrichtung. Die übrigen Verläufe seien eher mild.

Viele Corona-Erkrankungen trotz Impfung

Mehr als 90 Prozent der Infizierten seien vollständig geimpft gewesen. Dass es immer mehr sogenannte Impfdurchbrüche gibt, bestätigt auch das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises.

Im Oktober seien etwa die Hälfte der Corona-Infektionen bei Menschen aufgetreten, die doppelt geimpft waren. Nach Angaben des Kreises nehme das Risiko, sich trotz doppelter Impfung zu infizieren, mit zunehmendem Alter zu. Daher sei gerade für ältere Menschen jetzt wichtig, den Impfschutz mit einer Booster-Impfung wiederherzustellen.

Ministerpräsidentin Dreyer spricht sich für Booster-Impfung und Testpflicht aus

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert angesichts der massiv steigenden Corona-Zahlen von der Gesundheitsminister-Konferenz eine Weichenstellung für Auffrischimpfungen und für eine Testpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Es sei Klarheit über Booster-Impfungen nötig, sagt die SPD-Politikerin demnach im ZDF.

Zudem sei eine bundesweite Testpflicht für Beschäftigte in Altenheimen und Krankenhäusern für Ungeimpfte zum Schutz der vulnerablen Gruppen ein sehr wichtiger Schritt. "Wir müssen weiter intensiv impfen können, wir müssen boostern können mit absolutem Hochdruck, und wir müssen die vulnerablen Gruppen stärker schützen können", sagte Dreyer.