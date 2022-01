Unbekannte haben über das Silvesterwochenende sieben Fahrzeuge in Rengsdorf im Westerwald beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden in einer Straße in einem Wohngebiet an sieben Autos etwa die Reifen zerstochen oder sie wurden mit oranger Farbe besprüht. Alle Fahrzeuge waren laut Polizei auf offener Straße geparkt. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die in der Silvesternacht Verdächtiges in Rengsdorf bemerkt haben, sich zu melden.