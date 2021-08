Die Unesco hat die römische Grenze am Rhein zwischen Remagen und der Nordsee zum Weltkulturerbe erklärt. Die Entscheidung teilte das Welterbe-Komitee am Dienstag im chinesischen Fuzhou auf einer Online-Sitzung mit.

Der rheinland-pfälzische Anteil am rund 400 Kilometer langen niedergermanischen Limes ist 20 Kilometer lang. In Remagen stand in der Römerzeit vor mehr als 2.000 Jahren das südlichste Kastell des sogenannten "Niedergermanischen Limes". Er folgte dem Fluss in seinem damaligen Lauf, deshalb wird er auch "Nasser Limes" genannt. Der Niedergermanische Limes war eine der wichtigsten Außengrenzen des Römischen Imperiums.

"Remagen kann auf rund 400 Jahre römische Geschichte zurückblicken."

Am "nassen Limes" reihten sich von der Nordsee in den Niederlanden bis ins Rheinland unzählige Kastelle, Wachtürme und Lager an einander. Überall werden heute noch Spuren gefunden, auch in Remagen. Viele Ausgrabungsstücke sind im Römischen Museum der Stadt ausgestellt. Besucher können hier Teile des römischen Prätoriums und Grabfunde sehen. In der Stadt gibt es außerdem Reste der römischen Festungsmauer.

Die zuständige Archäologin der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz, Jennifer Schamper, sagt: "Remagen kann auf rund 400 Jahre römische Geschichte zurückblicken." Das sei für sie und ihre Kollegen immer wieder ein spannendes Arbeitsumfeld.

15 Millionen Euro Fördermittel des Landes für Remagen

Die Stadt Remagen plant künftig, ihr römische Erbe besser zu präsentieren und dadurch auch attraktiver für Touristen zu werden. Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) sagte im Vorfeld der Entscheidung, der Welterbetitel würde die Stadt international bekannter machen.

Unterstützung bekommt Remagen vom Land Rheinland-Pfalz: Mit Hilfe eines Förderprogramms fließen in den nächsten zehn Jahren rund 15 Millionen Euro nach Remagen. Damit könnten laut Bürgermeister Ingendahl unter anderem ein Informationszentrum neben dem Rathaus entstehen oder ein römischer Spielplatz für Kinder am Rheinufer: "Wir haben ganz konkrete Projekte. Wir wollen das Erbe, das wir hier haben, für verschiedene Zielgruppen erlebbarer machen. Wir denken vor allem an Familien mit Kindern", erklärt Ingendahl.

Diese Mauerreste direkt an einem Haus in Remagen stammen aus der Zeit der Römer am Rhein. SWR

Limes-Erbe in Remagen Teil eines internationalen Projektes

In der Antike erstreckte sich das militärische Grenzsystem des Römischen Reiches von Schottland im Norden bis an das Schwarze Meer im Osten. Seit den 80er Jahren verfolgt die Weltkulturorganisation Unesco das Ziel, nach und nach alle Überreste als Weltkulturerbe zu erhalten.

Bereits 2005 hatte die Unesco den mittleren Abschnitt zum Welterbe erklärt: Der sogenannte Obergermanisch-Raetische Limes führt vom rechtsrheinischen Bad Hönningen bei Bonn bis nahe Regensburg. Er ist ein Bodendenkmal von 550 Kilometern Länge, der in Rheinland-Pfalz an vielen Stellen touristisch vermarktet wird, etwa in Rheinbrohl und in Hillscheid und Pohl im Westerwald.