Urkunde für Unesco-Welterbe wird im Mai übergeben

per Mail teilen

Die Stadt Remagen veranstaltet am 7. und 8. Mai zum ersten Mal ein großes Römerfest. Anlass ist die offizielle Übergabe der Welterbe-Urkunde an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und den Bürgermeister der Stadt Remagen. Seit dem vergangenen Jahr gehört der niedergermanische Limes zwischen der Nordsee und Remagen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das soll nun nach der Flutkatastrophe im Mai mit Besuchern zwei Tage lang gefeiert werden. Am zweiten Maiwochenende soll es ein Fest mit vielen Mitmachaktionen, Gladiatorenkämpfen und einem römischen Militärlager geben. Die Stadt Remagen wird außerdem Teil eines neuen Rad- und Wanderwegs entlang des niedergermanischen Limes. Ein Sprecher der Stadt sagte, der Radweg verlaufe auf dem vorhandenen Rheinradweg, der Wanderweg auf dem Rheinburgenweg. Beide sollen nach dem Sommer mit Infotafeln ausgestattet werden, dann sei auch die Freigabe geplant. Für die Stadt Remagen sei das eine weitere touristische Attraktion.