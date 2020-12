per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Remagen hat Strafanzeige gegen einen ehemaligen Verwaltungsmitarbeiter der Stadt gestellt. Der Mann soll Geld aus der Stadtkasse veruntreut haben, teilte der Bürgermeister in einem Schreiben mit. Auch die Kommunalaufsicht des Kreises Ahrweiler sei informiert und gebeten worden den Fall zu prüfen. Der Mitarbeiter, der seit viereinhalb Jahren bei der Stadt angestellt ist, habe bereits seine Kündigung erhalten. Wie hoch die fehlende Summe ist oder ob es weitere Vorwürfe gegen den Mitarbeiter gibt, hat die Stadt noch nicht bekannt gegeben. Die Strafanzeige liege derzeit bei der Kripo Mayen und solle an die Staatsanwaltschaft in Koblenz gehen, heißt es von der Remagener Stadtverwaltung.