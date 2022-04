Stadt erwägt Beteiligung an Gymnasium Nonnenwerth

Die Stadt Remagen erwägt nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung an der Trägerschaft des Gymnasiums auf der Schulinsel Nonnenwerth. Der Stadtrat habe deshalb Gespräch mit möglichen weiteren Trägern beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt Remagen nehme mit großer Bestürzung zur Kenntnis, dass mit Blick auf einen möglichen Trägerwechsel für das private Gymnasium Nonnenwerth keinerlei neue Entwicklungen zu erkennen seien. Die Stadt habe aber ein hohes Interesse daran, dass der Schulbetrieb erhalten bleibe, betont Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos). Allerdings könne sie die Trägerschaft aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für Privatschulen in Rheinland-Pfalz nicht alleine oder als Mehrheitsbeteiligte übernehmen. Der aktuelle Träger hatte überraschend das Aus für die traditionsreiche Schule zum Schuljahresende angekündigt, nach seinen Angaben wegen massiver Mängel im Brandschutz. Seitdem gibt es Proteste gegen die Schließung. Der private Investor hatte die Rheininsel samt Schule 2020 übernommen. Eltern- und Schülervertreter werfen ihm nun vor, schon von Anfang an geplant zu haben, den Schulbetrieb einstellen zu wollen. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Koblenz in dem Fall.