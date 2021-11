Erneuter Rettungsversuch für Schulinsel Nonnenwerth

per Mail teilen

Kann die Schließung des privaten Gymnasiums auf der Insel Nonnenwerth verhindert werden? Darum geht es bei einem Gespräch zwischen Stadt, Kreis, Schulträger und Elternvertretern.

Am Dienstagmittag wollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und über die geplante Schließung des privaten Gymnasiums reden, die im Kreis Ahrweiler weiter hohe Wellen schlägt. Das hat das Schulwerk dem SWR mitgeteilt. "Wir haben große Hoffnungen", sagte Peter Luft, Vorstand des Schulwerks. "Es ist erstmal unser Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen."

Bildungsministerium bemüht sich um Erhalt der Schule auf Insel Nonnenwerth

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bemüht sich nach eigenen Angaben derzeit in Gesprächen um den Erhalt des privaten Gymnasiums auf der Rheininsel Nonnenwerth. Nach der angekündigten Schließung zum Schuljahresende im Sommer 2022 komme dafür aber nur ein Wechsel der Trägerschaft in Frage. Das sagte Bettina Brück (SPD), Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, am Freitag im Bildungsausschuss des Landtages.

Schulinsel Nonnenwerth bei Remagen Seit August 2020 heißt der Eigentümer der Schulinsel Peter Soliman. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der internationalen Schule ISR Neuss. Sie hat die Anteile an der Nonnenwerther Schul-GmbH übernommen. Seit 1854 war die Schule, die einst eine reine Mädchenschule war, und die Insel Nonnenwerth in den Händen der Franziskanerinnen. Doch zuletzt war die Ordensgemeinschaft auf der Insel zu klein geworden, um den Schulbetrieb aus eigener Kraft weiter zu betreiben. Sie hatten sich beim Verkauf der Insel ein lebenslanges Wohnrecht auf der Insel zusichern lassen.

Der Kreis Ahrweiler selbst wolle nicht Träger der Schule werden, weil der bisherige Träger, Peter Soliman, weiter im Besitz der Insel und der Immobilien des ehemaligen Klosters bleiben wolle, so die Staatssekretärin. Jedoch habe der Förderverein Schulwerk Nonnenwerth seine Bereitschaft zur Übernahme der Trägerschaft erklärt. Dies würde das Bildungsministerium begrüßen, so Brück.

Etwa 500 Schüler und Schülerinnen betroffen

An dem seit 1854 bestehenden Gymnasium werden nach ihren Angaben etwa 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Diese kommen zu 40 Prozent aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler kommen jeweils zur Hälfte aus dem linksrheinischen Kreis Ahrweiler und dem rechtsrheinischen Kreis Neuwied.

Wegen zu hoher Kosten für den Brandschutz beabsichtigt der Träger, die Schule zu schließen. SWR

Schulträger Soliman begründete die angekündigte Schließung mit hohen Kosten für erforderliche Brandschutzmaßnahmen in dem denkmalgeschützten Gebäude. Eine Sanierung würde nach seinen Angaben zwischen zehn und 20 Millionen Euro kosten. Das könne er nicht tragen.

Eltern befürchten Verkauf der Schulgebäude

Elternvertreter halten die Summe nach eigenen Angaben für unrealistisch. Sie befürchten demnach, dass die Schulgebäude an ein Immobilienunternehmen verkauft werden sollen.