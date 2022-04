Schwerverletzter Mann - Mordkommisson ermittelt wegen versuchten Totschlags

Nach der Attacke auf einen Mann in Remagen ermittelt die Mordkommission in Koblenz wegen versuchten Totschlags. Der sehr schwer verletzte Mann war am frühen Sonntagmorgen, den 3. April, mit massiven Kopfverletzungen auf offener Straße in Remagen gefunden worden. Er war zu dem Zeitpunkt den Angaben zufolge nicht ansprechbar und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Nach Angaben der Polizei hat die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch das Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet, vor allem auch aufgrund einer rechtsmedizinischen Untersuchung des Geschädigten.