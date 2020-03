Für die Rheinfähren im nördlichen Rheinland-Pfalz gelten wegen der Corona-Krise einige Einschränkungen. Die Fähre von Remagen-Kripp nach Linz zum Beispiel nimmt kein Bargeld mehr an. Statt dessen müssen die Fahrgäste nach Angaben des Betreibers Guthabenkarten kaufen. Damit soll der Bargeldverkehr eingeschränkt werden und damit auch die Ausbreitung des Virus. Fußgänger und Fahrradfahrer werden noch bis Montag kostenlos transportiert, danach müssen auch sie Guthabenkarten kaufen. Auch die Fähre an der Loreley versucht, den Kontakt zwischen Mitarbeitern und Passagieren möglichst zu reduzieren. Außer dem Fahrer darf keiner das Auto verlassen. Bezahlt wird an einem Kassentisch ohne direkten Kontakt, um die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.