Der Bau und -Umweltausschuss der Stadt Remagen hat am Dienstagabend öffentlich darüber diskutiert, wie es mit den umstrittenen Arbeiten am Unkelbachs weitergeht. Vertreter der oberen Wasserbehörde des Landes, der Naturschutzbehörde des Kreises, der Stadtverwaltung Remagen und Sachverständige sprachen sich für die bisher geplante Sanierung des Baches aus. Die Stadt plant, die Bachsohle des Unkelbachs teilweise mit rund 2000 Tonnen Steinen erhöhen, um so das Ufer zu stabilisieren und die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu verlangsamen. Ein Vertreter der oberen Wasserbehörde des Landes wies darauf hin, dass sich der Bach sonst immer tiefer eingrabe. Es gehe bei der geplanten Maßnahme um den Schutz des Gewässers, nicht um den Schutz vor Hochwasser- oder um den Naturschutz. Die Stadt Remagen will in einer Arbeitsgruppe bis Ende des Jahres entscheiden, wie die Ufer des Unkelbachs geschützt werden können.