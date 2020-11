per Mail teilen

Keine lange Anfahrt, trotzdem Tapetenwechsel und Erholung pur: Camping um die Ecke liegt voll im Trend. Auch im Norden von Rheinland-Pfalz sind viele Campingplätze fast ausgebucht, etwa in Remagen.

Schäfchenwolken, Sonnenschein, dazu Rhein-Panorama mit Blick auf den Drachenfels, das Siebengebirge und ein Schwanenpaar auf dem Fluss. Thomas Mentes aus Bad Godesberg sitzt vor seinem Zelt auf dem Campingplatz am Rhein in Remagen. Sonnengebräunt und tiefenentspannt, als käme er gerade aus dem Süden, ganz weit weg.

In den vergangenen Monaten war er immer wieder hier, denn wegen der weltweiten Corona-Pandemie hat er viel im Homeoffice gearbeitet: "Ich habe gerade mal drei Minuten nach Hause nur. Hier ist der perfekte Tapetenwechsel. Hier fährst Du hin und entspannst Dich."

Entspanntes Leben auf dem Campingsplatz "Siebengebirgsblick"

Thomas Mentes ist selbstständiger Versicherungsvertreter und momentan nur sehr selten in seiner Wohnung in Bad Godesberg. Auch das Büro sieht er nur noch selten. "Da ich hier eine sehr gut funktionierende Internetleitung habe, spielt das für mich kaum eine Rolle, ob ich hier, zuhause oder im Büro bin. Hauptsache die Arbeit wird gemacht."

Ehepaar kommt schon seit 47 Jahren

Auch die Nachbarn von Thomas Mentes ein paar Wohnwagen weiter sind zufrieden mit dem Leben auf dem Campingplatz in Remagen am Rhein. Sie haben sich einen Kleingarten angelegt. Blumen und Sträucher am Vorzelt und freie Sicht auf die Rheininsel Nonnenwerth, wo es immer einiges für Rainer Meinerzhagen zu sehen gibt. Vor allem die Schwäne haben es ihm angetan.

Für Edeltraud Meinerzhagen ist Campingplatz in Remagen ihr Urlaubsparadies.

Seine Ehefrau Edeltraud dagegen guckt über die Insel weg. Sie liebt den Blick auf den Drachenfels. "Weil ich da schon als Kind mit den Eselchen rauf und runter getrabt bin." Seit 47 Jahren sind die Meinerzhagens hier, in jeden Sommer. Beide sind über 80 Jahre alt. Ihnen gibt der Platz immer noch, was sie brauchen: "Wir haben Wasser, wir haben Licht, wir haben alles. Hier ist es auch noch gemütlich schön."

Camping ganz in der Nähe um die Ecke - das spart nicht nur lange Reisewege und schont das Klima. Es kann offenbar auch glücklich machen.