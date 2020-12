Ob das neue Wellness-Hotel an den Brückentürmen in Remagen gebaut wird, ist wieder fraglich. Wie der Investor erfahren haben will, lehnt der Stadtrat das Projekt ab.

Der Investor aus dem Rheinland hatte eigentlich geplant, noch Anfang kommenden Jahres Grundstücke in Remagen zu kaufen und dann mit dem Bau zu beginnen. Der Geschäftsführer sagte dem SWR, dass er weiter mit der Stadtverwaltung über den Neubau des Vier-Sterne-Hotels am Rhein verhandeln will - auch um Regressforderungen in Höhe von etwa 750.000 Euro an die Stadt zu vermeiden. Der Remagener Bürgermeister wollte auf Nachfrage keine Stellungnahme geben. Das neue Hotel soll an einer historischen Stelle gebaut werden - dort wo früher die Brücke von Remagen stand. SWR Baupläne schon sehr konkret Das Wellness-Hotel mit 120 Zimmern soll nach Angaben des Investors rund 48 Millionen Euro kosten. Die Zimmer sollen fast alle Rheinblick haben. Eine große Treppe soll von der Promenade an den Brücken-Türmen zu Cafés und Restaurants führen. Geplant ist außerdem eine gläserne Bar über der Rheinpromenade. Der Investor hatte Anfang des Monats einen Betreiber aus Dubai für das neue Wellness-Hotel vorgestellt. Dabei handele es sich um einen international renommierten Hotelbetreiber.