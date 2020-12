Der Investor eines geplanten Luxushotels an den Brücken-Türmen in Remagen hat den Betreiber vorgestellt. Eine Firma aus Dubai will den Angaben zufolge in zwei Jahren das 4-Sterne-Hotel führen und vor allem auf Wellness-Touristen setzen.

Der Investor hatte nach eigenen Angaben die Pläne für das Hotel in den vergangenen Monaten noch einmal stark geändert. Es soll nun etwa 120 Zimmer und einen großen Wellness-Bereich bekommen. Eine große Treppe soll von der Promenade an den Brücken-Türmen zu Cafés und Restaurants führen. Geplant ist außerdem eine gläserne Bar über der Rheinpromenade.

Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. Im Hotel könnten nach Angaben des Betreibers bis zu 120 Mitarbeiter arbeiten. Der Neubau kostet nach Angaben des Investors rund 48 Millionen Euro.