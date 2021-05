per Mail teilen

Das Arp Museum in Remagen hat seit Samstag wieder für Besucher geöffnet. Sie können unter anderem die neue Ausstellung der Bildhauerin Stella Hamberg mit zum Teil übermannshohen Skulpturen sehen. Nach Angaben des Museums müssen Besucher ihre Karten vorab telefonisch oder online buchen. Zudem ist die Zahl der Besucher beschränkt, die an einem Tag ins Arp Museum in Remagen dürfen.