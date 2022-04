Die Kunsthistorikerin Julia Wallner wird neue Direktorin des Arp-Museums in Remagen, das zu den beliebtesten in RLP gehört. Am Mittwochnachmittag wurde sie von Kulturministerin Binz (Die Grünen) vorgestellt. Die 47-Jährige tritt die Nachfolge von Oliver Kornhoff an, der zwölf Jahre lang das Arp-Museum geleitet hatte und Ende Oktober nach Wiesbaden gewechselt war. Julia Wallner leitete bislang das Georg Kolbe Museum in Berlin. Davor war sie bereits Kuratorin am Kunstmuseum in Wolfsburg. Nun wechselt sie an den Rhein. Sie wolle den Dialog mit dem Publikum verstärken, sagte Wallner bei ihrer Vorstellung im Arp-Museum. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liege ihr am Herzen. Das Museum solle für jüngere Generationen attraktiver werden, so Wallner. Mitte August soll sie ihre neue Arbeit in Rolandseck antreten.