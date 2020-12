Eine vergessene Reisetasche hat am Nachmittag am Koblenzer Hauptbahnhof für einen Großeinsatz gesorgt. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte eigenen Angaben zufolge das herrenlose Gepäckstück in der Haupthalle. Da der Eigentümer nicht auffindbar gewesen sei und sich trotz Ansagen nicht meldete, räumte die Bundespolizei die Halle und sperrte sie ab. Nach über einer Stunde sei dann die Entwarnung gekommen: Der Besitzer hätte die nur mit Kleidung und Gegenständen des alltäglichen Bedarfs gefüllte Tasche schlicht vergessen. Jetzt werde geprüft, ob gegen den Mann Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden könnten, so die Bundespolizei.