Juden in Koblenz fühlen sich zunehmend verunsichert

In Koblenz und der Region wird der Reichspogromnacht gedacht. Doch mit den aktuellen Kriegsereignissen im Nahen Osten fühlt es sich besonders für Jüdinnen und Juden schlimmer an als sonst.

Odelia Lazar fühlt sich persönlich bedroht. Sie ist Jüdin, in Israel geboren und hat auch noch Familie dort. Zwei ihrer Freunde sind seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ermordet worden. Sie fühlt sich ohnmächtig, wenn sie die Bilder der Gewalttaten sieht, die von dem Krieg hier in Deutschland ankommen. Trotzdem sagt sie: "Das Erinnern an Vergangenes darf nicht im neuen Massaker untergehen."

Odelia Lazar aus Niederwallmenach im Rhein-Lahn-Kreis fühlt sich durch den Krieg im Nahen Osten und den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland auch persönlich bedroht. odelialazarmusik

Lazar ist Musik- und Hebräischlehrerin in Niederwallmenach. Seit Jahren spielt und singt sie bei Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht. Aber in diesem Jahr fühlt es sich anders an, sagt sie. "Jedes Jahr sagen die Bürgermeister und Stadträte: Nie wieder! Aber in diesem Jahr fühlt es sich an wie ein 'schon wieder'."

Die Situation erinnert sie an die Zeit des Nationalsozialismus. Lazars Großeltern wurden in Auschwitz ermordet. Heute hat sie vor allem Angst um ihre Familie: Ihre Tochter, die mit ihrem Kind in Mainz lebt und ihren Sohn, der mit seiner Familie im Moment in Florida ist.

An dem Schweigemarsch am Donnerstagabend in Koblenz zum Gedenken an 85 Jahre Reichspogromnacht haben etwa 200 Menschen teilgenommen. Der Marsch wurde wegen der aktuellen Lage in Israel von der Polizei begleitet. SWR

Sie selbst wurde auch bereits auf einer Demo in Koblenz beschimpft, weil sie eine israelische Flagge in der Hand hatte. "Ich bin mit der Angst vor Palästina aufgewachsen. Aber ich habe die Palästinenser in Deutschland nie so radikal wahrgenommen, dass die gleich alle Juden ins Meer werfen wollen. Aber die Radikalisierung nimmt zu."

Terrorangriff der Hamas als Wendepunkt

Auch Avadislav Avadiev ist besorgt. Er ist Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Koblenz und des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Seine Kultusgemeinde in Koblenz hat für den kommenden Sonntag eine Gedenkveranstaltung geplant. Und in diesem Jahr sei das ein ganz anderes Gefühl als bisher. "Es gab ein 'vor' dem 7. Oktober – und ein 'danach'", so drückt er es aus.

Ein großes Problem seien die antisemitischen, antiisraelischen und antijüdischen Demonstrationen, so Avadiev. Das sorge dafür, dass sich viele Menschen hier in Deutschland nicht mehr sicher fühlen würden.

Deutschland sei für viele Menschen in der Vergangenheit eine Zuflucht gewesen, sagt Avadiev. Im Moment müsse man sich aber die Frage stellen, ob das so der richtige Weg für die Integration sei. "Wichtig ist mir, dass man die muslimischen Bürger hier auf keinen Fall unter Generalverdacht stellen darf." Entscheidend sei dagegen, dass die demokratischen Werte allen vermittelt werden müssten, die in Deutschland leben wollen.

Der Vorsitzende betont, dass die Kontakte innerhalb von Rheinland-Pfalz zwischen den verschiedenen Gemeinden sehr gut seien. "Egal, ob jüdisch, christlich oder muslimisch - das sind sehr freundschaftliche Verhältnisse. Wir sprechen auch regelmäßig miteinander und halten in schweren Zeiten zusammen."

Avadislav Avadiev ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Koblenz und Landesvorsitzender der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Viele Solidaritätsbekundungen von Politik und Gemeinden

Viele hätten dem Landesverband und den jüdischen Kultusgemeinden mit Blick auf die jüngsten Ereignisse auch ihre Solidarität bekundet. Und auch aus der Politik sei viel Solidarität gekommen. "Das schätzen wir sehr, das stärkt uns den Rücken für das jüdische Leben in Deutschland", so Avadiev.