Nach dem bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung durch das Bundesinnenministerium ist in Rheinland-Pfalz ein Objekt im Raum Koblenz durchsucht worden. Razzien gab es noch in andern Bundesländern.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz wurden Unterlagen mit Vereinssymbolen, Speichermedien und Laptops sowie Vereinsvermögen und eine Schusswaffe sichergestellt. Festnahmen oder Zwischenfälle habe es bei der Durchsuchung nicht gegeben.

Erstes bundesweites Verbot

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Donnerstag erstmals eine Reichsbürger-Gruppierung bundesweit verboten. Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Wohnungen führender Mitglieder des Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" und seiner Teilorganisation "Osnabrücker Landmark" in zehn Bundesländern.

Durchsuchungen wurden demnach auch in Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen durchgeführt.

Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus

Der Verein ist laut Bundesinnenministerium seit 2016 im Internet präsent. Seit 2017 seien die Mitglieder auch öffentlich aufgetreten. Der Verein vertritt den Angaben zufolge die Anschauung der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter", die die Bundesrepublik Deutschland als Firmenkonstrukt ansehen, aus dem man austreten kann. Staatliche Institutionen werden von der Vereinigung nicht anerkannt.

Die Mitglieder des Vereins "bringen durch Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie deutlich zum Ausdruck", hieß es aus dem Bundesinnenministerium. In den vergangenen Jahren sei die Gruppierung unter anderem durch "verbalaggressive Schreiben" aufgefallen. Darin sei den Adressaten "Inhaftierung" und "Sippenhaft" angedroht worden.