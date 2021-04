per Mail teilen

Viele Schulen sind wegen Corona wieder geschlossen, die Schüler zurück im Distanzunterricht. Doch der sei immer noch verbesserungswürdig, kritisiert der Regionalelternbeirat Koblenz. Die Reaktion des Landes auf die Kritik empfindet der Sprecher des Elternrats als "Schlag ins Gesicht".

"Es muss viel mehr Videokonferenzen geben, in denen tatsächlich auch Lernstoff vermittelt wird", fordert der Sprecher des Regionalelternbeirates, Erwin Lenz. Viele Schulen nutzten Videounterricht momentan noch viel zu wenig, oder nur, um Fragen der Schüler zu klären. Das liege zum Teil auch daran, dass das vom Land eingesetzte Videokonferenzsystem Big Blue Button und auch die Lernplattform nicht immer richtig funktionierten. Zu diesen Ergebnissen kam eine Umfrage unter mehr als 9.000 Eltern, die der Elternbeirat im Februar durchgeführt hatte.

Viele Kinder seien aber nicht in der Lage, den Unterrichtsstoff selbstständig zu erarbeiten und würden so immer mehr abgehängt, befürchtet der Sprecher des Elternbeirat. Die psychische Belastung für diese Kinder sei enorm und betreffe irgendwann auch die gesamte Familie, die Lehrer oder Lehrerinnen schließlich nicht abfedern könnten, so Lenz.

"In unserer Umfrage haben wir feststellen können, dass an Schulen, die mehr Videokonferenzen anbieten, die Schüler und Schülerinnen auch zufriedener waren mit der Lernstoffvermittlung als an anderen Schulen", sagt der Elternbeirats-Sprecher. Er halte deshalb Videounterricht für ein wichtiges Werkzeug, um den fehlenden Präsenzunterricht irgendwie aufzufangen.

Zur Forderung nach mehr Videounterricht antwortet das Bildungsministerium auf SWR-Nachfrage: "Guter Unterricht ist nicht daran festzumachen, wie viele Videokonferenzen es gibt." Viel wichtiger sei es, Abwechslung und Methodenvielfalt zu gewährleisten, bei der sich etwa Videokonferenzen, digitale Gruppenarbeit und Phasen, in denen Schülerinnen und Schüler sich selbst Inhalte erarbeiten, sinnvoll ergänzten und abwechselten. Die Schulen seien über die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte für den Fernunterricht informiert worden. Diese würden sehr erfolgreich umgesetzt.

Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz empfehle etwa 18 Videokonferenzen pro Woche im Fernunterricht, sagt Erwin Lenz. Von den Eltern wisse er aber, dass es zum Teil nur ein bis fünf Videokonferenzen pro Woche gebe. Von einer "erfolgreichen Umsetzung" könne also nicht die Rede sein.

Insgesamt sechs konkrete Forderungen hatte der Elternbeirat aus der Umfrage abgeleitet und diese im Gespräch mit Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und anderen Vertretern des Ministeriums angeführt. Das Ergebnis: "Enttäuschend", sagt Erwin Lenz. Er und die anderen Vertreter des Regionalelternbeirates hätten nicht das Gefühl, dass ihr Anliegen ernst genommen worden sei. Geändert oder verbessert habe sich beim Fernunterricht bislang nichts. Dabei sei das gerade jetzt dringend nötig, wo viele Schulen wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wieder schließen müssten.

Dabei seien etwa die Probleme mit den Videokonferenzen sogar in dem Gespräch mit Ministerin Hubig deutlich geworden, betont Erwin Lenz. Aus technischen Gründen mit der Software Big Blue Button habe dies erst zwanzig Minuten später beginnen können als geplant, sagte Lenz. Somit habe der Beirat und die Ministerin nicht alle Forderungen der Eltern ausreichend besprechen können.

Weitere Gespräche seien auch nicht vereinbart worden, so Lenz. Auf SWR-Nachfrage teilte das Bildungsminsiterium mit, dass man sich die Zeit für das Gespräch mit dem Regionalelternbeirat Koblenz genommen habe, obwohl deren Umfrage nicht repräsentativ gewesen sei. Der Austausch mit Interessenvertretungen sei sehr wichtig und die aufgestellten Forderungen würden selbstverständlich eingehend geprüft, so das Ministerium. Für Erwin Lenz ist diese Antwort "ein Schlag ins Gesicht". Er versteht nicht, wie eine Umfrage mit 9.000 Eltern nicht repräsentativ sein könne und sich das Ministerium dem Regionalelternbeirat gegenüber so ignorant verhalte.

Mehr Videokonferenzen, in denen tatsächlich auch Lernstoff vermittelt wird, fordert der Regionalelternbeirat Koblenz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Regionalelternbeirat hatte ebenfalls gefordert, mehr Schulbusse einzusetzen, um das Infektionsrisiko für die Schüler und Schülerinnen zu verringern. Das Land verweist bei diesem Thema auf die Kreise, die für die Schülerbeförderung zuständig seien. Gleichzeitig teilt das Bildungsminsterium mit, dass bereits mehr Schulbusse bereitgestellt würden. Das zunächst bis zu den Osterferien 2021 aufgelegte Programm zur Schülerbeförderung des Landes sei jetzt verlängert und die Finanzierung sichergestellt worden. Dazu komme, dass in den Schulen derzeit im Wechselmodell mit geteilten Klassen gelernt werde, was auch den Schülerverkehr entlaste.

"Doch offensichtlich sind zu volle Busse immer noch ein Problem", sagt Elternvertreter Erwin Lenz. Auch Landrat Achim Hallerbach hatte im Zusammenhang mit die aktuellen Schulschließungen im Kreis Neuwied gesagt, dass durch Kontakte im ÖPNV eine Gefährdung ausgeht.

Eine weitere Forderung, die der Regionalelternbeirat aus der Elternumfrage abgeleitet hatte, war die nach mobilen Luftreinigern für alle Klassenräume. Das Land verweist darauf, dass auch solche Reinigungsgeräte nach Expertenmeinungen das Lüften und Abstands- und Maskenregelungen nicht ersetzen könnten. Schon jetzt würden Schulträger im Rahmen eines Förderprogramms in Höhe von sechs Millionen Euro bei der Anschaffung solcher mobilen Luftreiniger für Räume, die nicht anderweitig oder nicht ausreichend gelüftet werden könnten, unterstützt.

Erwin Lenz will sich damit nach eigener Aussage nicht zufrieden geben. "Wir können nicht nur einseitig mit Abstand und Testungen in den Schulen vorgehen, sondern wir brauchen mehrere Maßnahmen parallel, um die Situation insgesamt sicherer zu machen und dazu wären die Raumluftfiltergeräte ein probates Mittel." Auch wenn er von der Untätigkeit des Bildungsminsteriums enttäuscht sei, würden er und die anderen Mitglieder des Regionalelternbeirates nicht aufgeben und weiter dafür kämpfen, dass ihre Forderungen vielleicht doch noch gehört würden.